Reclamo. Cabrera quiere que empresarios "se pongan a invertir".

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, remarcó ayer la necesidad de que algunos dirigentes empresarios generen una "agenda seria", que "se dejen de llorar", "se pongan a invertir y a competir", y aclaró que desde el Gobierno no se va "a castigar a todo el pueblo argentino para enriquecer empresas grandes".



"Lo único que no puede pasar es que los argentinos paguen la ropa más cara del mundo", enfatizó Cabrera en diálogo con radio Mitre, y aseguró que el gobierno "tiene las puertas abiertas".



"El Presidente es muy realista y conoce, como todos nosotros, los procesos, las razones y la historia de la producción y la industria en la Argentina. Creemos que hay que tener una agenda positiva y dejarse de llorar. Hay que ganar nuevos mercados y competitividad", agregó el ministro.



"En estos dos últimos años es la primera vez en la historia que baja el gasto, crece la economía, tenemos un tipo de cambio libre y bajamos impuestos. Bajamos las retenciones de toda la economía, no sólo de los granos sino de la economía industrial", afirmó. Remarcó que los empresarios "durante treinta años querían tener un reforma tributaria integral que bajara los costos. Hicimos una reforma que baja el impuesto al cheque y parecen no acordarse".