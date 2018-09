En la causa sobre los cuadernos de las coimas, el fiscal Carlos Stornelli pidió dejar sin efecto el acuerdo de colaboración que firmó con el financista K, Ernesto Clarens, y solicitó al juez Claudio Bonadio que dicte la prisión preventiva.



El financista vinculado al fallecido expresidente Néstor Kirchner y a Lázaro Báez, no logró la homologación del acuerdo para ser considerado un imputado colaborador en la causa donde se investiga una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales por más de 200 millones de dólares.



Durante su indagatoria, con la que sin éxito buscó ser un "arrepentido" más en el expediente, el financista K confesó haber sido "el cambista" de los sobornos que recolectaba Roberto Baratta. Pero aparecieron una serie de pruebas que lo comprometieron aún más y que cambiaron la situación judicial que tenía antes de que el fiscal lo aceptara como imputado colaborador.



El acuerdo con Stornelli se firmó hace 14 días y Bonadio retrasó su homologación. En este contexto, el fiscal requirió dar de baja al acuerdo y solicitó su inmediata detención. Clarens quedó "más comprometido con las nuevas pruebas que llegaron a la causa" y, sin embargo, "no hizo ningún gesto a favor de aportar más datos". "Clarens es Kirchner", señalaron fuentes judiciales.



Tal como adelantó el diario Clarín, Clarens enfrenta nuevas pruebas contundentes en la causa de los cuadernos de las coimas. Una es el cobro de un "soborno con factura" por primera vez en la historia judicial argentina reciente. La otra es otro pago negro de 50 millones para Lázaro Báez.



Además, la confesión de empresarios, como Juan Chediack de la constructora José J. Chediack, que lo colocaban en el rol de recaudador de las coimas y no solo "cambista" como admitió él.



Estas confesiones están sumadas a sus sospechosos y frecuentes viajes en lanchas rápidas a Carmelo, Uruguay, y al "préstamo" de 250 millones de pesos que hizo a Austral Construcción y Gotti, las empresas de Lázaro Báez, entre otros indicios que muestran que oculta más de lo que confesó.



Ahora se conoció que en la causa uno de los 17 empresarios arrepentidos confesó que pagó personalmente una coima de 4.530.000 pesos en blanco, sin bolseros ni plata negra como en los otros casos. El mediano empresario constructor -cuyo nombre las fuentes pidieron mantener por ahora en el anonimato- contó que en el 2009 Vialidad Nacional le retrasaba los pagos y su situación financiera era comprometida.

>>Pescarmona fue aceptado

Enrique Pescarmona fue aceptado por el juez Claudio Bonadio como imputado colaborador en la causa de los cuadernos. El empresario firmó el jueves el acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli, después de que su directivo, Francisco Valenti, había confesado sobre el pago de fondos ilegales al gobierno kirchnerista. Se ordenó la excarcelación de este último, preso hace 25 días. Valenti y Pescarmona están imputados como partícipes de la asociación ilícita comandada por Cristina. El empresario está señalado de haber realizado pagos ilegales por 2,8 millones de dólares.