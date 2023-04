El fiscal Pablo Recchini pidió ampliar la declaración indagatoria del médico Aníbal Lotocki en la causa que se investiga el fallecimiento de un hombre que se había sometido a una intervención, debido a que los resultados de las pruebas periciales podrían cambiar la calificación a homicidio simple por las irregularidades que presentaba la clínica médica y porque no contempló antecedentes del paciente que representaban "alto riesgo de muerte".



El pedido del fiscal surge a partir de las conclusiones de la junta médica que investigó la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, ocurrida el 16 de abril de 2021, como consecuencia de haberse sometido a una cirugía en la Clínica Cemeco.



Según indicaron a esta agencia fuentes judiciales, el pedido formulado por el fiscal recién será resuelto por el juez Luis Schelgel una vez que esté el resultado una pericia médica complementaria que mandó a hacer el magistrado, y que se especula "va a estar terminada recién en junio".



En la investigación ya se determinó que Lotocki, quien ya fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión, cometió un "sinfín de omisiones" y no contempló antecedentes clínicos como tabaquismo, diabetes y coronavirus para evaluar demorar la intervención por nuevos estudios.



Incluso, en el dictamen del 12 de abril, el fiscal dijo que "no cumplió debidamente con los consentimientos informados, no realizó los procedimientos quirúrgicos en diversas etapas y por el contrario, los concentró en un mismo acto, no monitoreó al paciente de cerca una vez finalizada la intervención, no reservó unidades de sangre prevista para el paciente en caso de complicaciones y debió recurrir a dos unidades de plasma reservadas para otra paciente".



Asimismo, Recchini señaló que, si bien la clínica Cemeco estaba habilitada para una cirugía como la practicada a la víctima, presentaba "serias infracciones legales e irregularidades administrativas", como carecer de director médico a cargo y no tener una Unidad de terapia intensiva (UTI) reservada para una eventual derivación.



Por estos nuevos hallazgos de la investigación, el fiscal señaló que se debe "adecuar la imputación" en contra de Lotocki de acuerdo a las pruebas agregadas a la causa y ampliar su declaración indagatoria.



La causa está calificada con el delito de "homicidio culposo", que prevé penas de prisión de uno a cinco años, pero los resultados de las pericias permiten afirmar al fiscal que la muerte del paciente fue por "dolo eventual", por lo que le correspondería el "homicidio simple", que prevé penas de prisión de ocho a veinticinco años.

