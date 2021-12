La suba exponencial de casos de coronavirus puso en alerta a todo el país. A eso se sumó el colapso de los centros de testeo, especialmente en las grandes ciudades y destinos turísticos. En ese contexto, se espera que Anmat apruebe un autotest de coronavirus que permita aliviar la tensión en los centros sanitarios.

Consultadas por TN, fuentes del ministerio de Salud señalaron que "es una prioridad, sobre todo en este contexto, porque agiliza mucho el testeo y descomprime a las jurisdicciones”. Reconocieron que esta herramienta ya estaba analizándose antes de que comenzara la tercera ola, pero que aun está en evaluación.

En Córdoba, donde los autotests de coronavirus ya fueron probados, aseguran que se encuentran a la espera de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (Anmat) y que de aprobarse el mismo lo implementarían en diversos ámbitos. Indicaron que los resultados de la prueba fueron muy alentadores. “La idea es que sea en las farmacias, pero aún resta determinar específicamente cómo sería la carga de los positivos. En las empresas podría quedar en manos de personal de Recursos Humanos, pero buscamos que no haya sub registro de casos y puede ser una variable si son domiciliarios”, indicaron desde el ministerio de Salud de la provincia donde el aumento de casos fue aun más pronunciado y preocupante que en otros puntos del país.

Según el ministro Diego Cardozo, la aprobación del autotest, así como su aplicación en la provincia, es inminente. “Hicimos un trabajo con 5 mil muestras y los resultados son prometedores, la muestra fue bajo protocolo de estudio e investigación, y se evaluó en un grupo poblacional determinado para tener resultados claros, concretos y certeros”.

“En los próximos días, con habilitación de Anmat, vamos a distribuirlos empezando por ciertos sectores que son fundamentales, como comercio, industrias y fábricas”, detalló Cardozo y añadió que "el ánimo es alivianar a los centros fijos y darle garantías a ciertas áreas que necesitan seguir trabajando y produciendo, si no nos vamos a quedar sin recursos humanos en toda la parte productiva”.

El autotest que se probó en la provincia de Córdoba es de antígenos, por lo que en caso de resultar positivo, debe confirmarse el diagnóstico con una PCR.

Según expresaron los especialistas involucrados en la prueba, el autotest “es muy simple: cuenta con un tubo, una ampolla con un reactivo y un rectángulo que se llama casete en el que se deposita la muestra. El mismo marca el resultado al igual que lo hacen los test de embarazo”. Para conocer si se trata de un caso positivo o no hay que esperar 15 minutos: dos rayas son señal de positividad mientras que una marca que el resultado es negativo.

El inconveniente que representa este medio de testeo es que los sistemas sanitarios deberán encontrar el modo de "garantizar la carga de los positivos y que después del positivo se hagan una PCR para continuar con el seguimiento. Una de las opciones es que se distribuya en las farmacias, pero no para hacerlo de modo domiciliario, sino que sea el farmacéutico quien cargue el resultado. Ya sea que lo haya realizado el profesional o la persona testeada. Así se puede garantizar la trazabilidad y no hay un sub registro que complique el seguimiento de los contactos estrechos”, indicaron fuentes del ministerio de Salud de Córdoba.