La Oficina Anticorrupción (OA) pidió hoy que el ex secretario de Obras Públicas José López sea condenado a seis años de prisión en la investigación de los bolsos con nueve millones de dólares con los cuales fue detenido en junio de 2016 al arrojarlos a un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez. También solicitó que se decomise el dinero para un fin público. Los abogados de la OA concluyeron sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 1 reclamando condena para otros cinco acusados del caso más la absolución de un sexto involucrado.

La monja Inés Aparicio, una de las religiosas del convento que ayudó a López a ingresar los bolsos con dinero, fue acusada del delito de encubrimiento y se pidió una condena de dos años de prisión. "Le dio auxilio a López para esconder los bolsos en el convento. Un convento de monjas es un lugar perfecto para ocultar los bienes de un ilícito", dijeron los abogados. Se trata de la religiosa que se ve en las imágenes entrando los bolsos que el ex secretario llevó al convento.

"López miente al decir que el dinero era de otras personas, de que se armó esta denuncia para disciplinarlo. López no era disciplinado, él era el disciplinador y utilizó testaferros para eso", dijeron los abogados de la OA.

El organismo dio por probado que los nueve millones de dólares con los que fue detenido, su casa de Dique Luján -en el partido de Tigre- y un departamento en la calle Las Heras al 2000 fueron producto de un enriquecimiento ilícito. Por eso pidieron la pena máxima, que sea condenado a perpetua para ejercer cargos públicos junto al pago de una multa del valor total del dinero y de las propiedades.

López escuchó el pedido de condena desde la ante última fila de la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. Estaba vestido de traje, con una carpeta amarilla y rodeado de cuatro agentes del programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación al que ingresó tras su declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción.

La OA también solicitó condena para otros cinco acusados: María Amalia Díaz, ex esposa de López (cuatro años de prisión); para los empresarios Andrés Galera (tres años), Eduardo Gutiérrez (dos años y ocho meses) y Carlos Gianni (tres años). Están acusados de ser los testaferros de López y su esposa en las propiedades. Mientras que para el abogado Artemio Marconi se requirió la absolución por falta de pruebas.

Además de las condenas, el organismo requirió que los nueve millones de dólares y las dos propiedades sean decomisadas a favor del estado nacional para un fin público. También pidieron que se abra otra causa penal contra López por peculado ya que dos testigos declararon que el ex funcionario utilizaba los medios la Secretaría de Obras Públicas para él y su familia.

El ex secretario fue detenido el 14 de junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos y en el juicio dijo que esa noche lo llamó Fabián Rodríguez, ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Kirchner, y que le pidió como favor mover plata que era de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner. López dijo que el teléfono que usó lo tiró al río y que hasta el convento lo acompañaron un auto y una moto.

"Es todo incomprobable. No dijo de qué numero habló. Las personas que lo fueron a buscar y lo siguieron no existen", descartaron los abogados de la OA ayer cuando iniciaron sus alegatos, y explicaron que López conocía e iba asiduamente al convento.

Tras el alegato de la OA será el turno del fiscal Miguel Ángel Osorio comience su alegato. Desde la semana que viene será el turno de las defensas para luego pasar a las últimas palabras de los acusados y finalmente el veredicto en una fecha que deberá fijar el tribunal. Los jueces a cargo del caso son Adrián Grumberg, José Michilini y Ricardo Basílico.