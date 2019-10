La última instancia. Los pilotos de la APLA y de la UALA (Aerolíneas y Austral, respectivamente), continuarán las negociaciones de manera "privada" hoy en la sede de la compañía para evitar el paro.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) ratificaron ayer el paro por 48 horas desde el minuto cero de mañana sábado y hasta las 24 del domingo por lo que hay alto riesgo de un fin de semana sin vuelos en Aerolíneas Argentinas y Austral.



La medida de protesta por mejoras salariales seguía activada ayer después de fracasar un intento de acuerdo entre las autoridades de la compañía aérea y los gremios en la reunión en la Secretaría de Trabajo. Incluso, los pilotos adelantaron que "no acatarán" la conciliación obligatoria que ya está en marcha.



De concretarse el paro dejará varados a unos 75 mil pasajeros de Aerolíneas y Austral. Mientras, Flybondi, Norwegian y Jetsmart operarán normalmente.



Pese a la contundente negativa de los gremios aeronáutico, la empresa Aerolíneas Argentinas informó que "confía en el diálogo" para resolver el conflicto.



"Aerolíneas Argentinas confía en el diálogo como camino para solucionar los diferendos con sus trabajadores", aseguró Luis Malvido, presidente de la compañía, y agregó que le preocupa "poder cumplir con el compromiso tomado con los pasajeros que confiaron en nosotros para viajar este fin de semana.



Aerolíneas participó ayer de una reunión en la secretaría de Trabajo en la que se dictó la conciliación obligatoria a cuatro de los gremios que representan a los trabajadores de la empresa.



En el encuentro, Aerolíneas se comprometió a continuar el diálogo por el acuerdo paritario con los sindicatos, mientras que los gremialistas confirmaron el paro de 48 horas aludiendo que "a 11 meses del vencimiento de las paritarias siguen sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición".



El encuentro en Trabajo tuvo una duración de más de siete horas y al final del mismo, la autoridad laboral dictó la conciliación obligatoria a los gremios de pilotos APLA y UALA, así como al de técnicos (APTA) y al de personal superior (UPSA).



Dos de los gremios, APLA y UPSA, presentaron una impugnación a la medida de la secretaría de Trabajo, pero la conciliación sigue vigente en tanto la autoridad no se expida sobre dicha impugnación.



Sobre este punto en particular, el secretario general de APLA, el kirchnerista, Jorge Biró, aclaró que "se agotaron todas las instancias administrativas conciliatorias, por lo que no es aplicable otra vez ese instrumento, ya implementado en marzo último"



Fuentes de Aerolíneas indicaron que "en el último período paritario, que arrancó el 1 de octubre de 2018 y terminó el 30 de septiembre pasado, Aerolíneas pagó a sus empleados un bono de entre 5.000 y 30.000 pesos en diciembre último, un ajuste de salarios del 10,2% en enero, un 4,1% en marzo, un 15,2% en abril y un bono de $ 5.000 para los sueldos menores a $100.000 en septiembre".



El paro anunciado por los gremios de pilotos para este fin de semana afectará a 650 vuelos de cabotaje e internacionales.



En lo que va del año, la empresa enfrentó 14 medidas de fuerza que afectaron a 160.000 pasajeros.



Por su parte, fuentes de las compañías low cost Flybondi, Jetsmart y Norwegian, indicaron que el fin de semana operarán normalmente, ya que no tienen pilotos afiliados a los sindicatos que van al paro.



Alberto y el paro

Alberto Fernández reiteró ayer su pedido para que los gremios aeronáuticos levanten la medida de fuerza que impulsan para este fin de semana. "Entiendo la legitimidad del reclamo, pero el caso puntual de Aerolíneas, un paro le complica la vida a mucha gente". "No era el momento de hacer un paro", reiteró el candidato del Frente de Todos.