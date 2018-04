Gran hermano. Pablo Piñera tiene 67 años -uno menos que el mandatario chileno- y es ingeniero comercial con amplia experiencia en la gestión pública.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó ayer que "no ha habido ningún acto de nepotismo" en el nombramiento como embajador en la Argentina de su hermano Pablo, de quien recordó que fue designado por otros cuatro mandatarios "en muchos cargos públicos".



"No ha habido ningún acto de nepotismo; yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo hice porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos, y nadie ha puesto en duda esa situación", dijo el jefe de Estado en un acto oficial. "Lo hice pensando en una sola cosa: tener el mejor embajador posible para poder fortalecer las relaciones con la Argentina, y pensando única y exclusivamente en el mejor interés de Chile". El mandatario resaltó que su hermano "ha sido designado por los presidentes (Patricio) Aylwin, (Eduardo) Frei, (Ricardo) Lagos y (Michelle) Bachelet en muchos cargos públicos".



El gobierno chileno anunció el jueves pasado la designación de Pablo Piñera, menos de una semana antes de la visita oficial que el mandatario realizará este miércoles a la Argentina.



Pablo Piñera es ingeniero comercial y cursó un máster en economía en la Universidad de Boston. Militó entre 1970 y 2017 en el Partido Demócrata Cristiano, integrante de la coalición centroizquierdista que gobernó Chile en 1990-2010 y 2014-18, a la que sólo la alianza de centroderecha encabezada por su hermano logró arrebatarle la administración en dos períodos. Pablo Piñera fue subsecretario de Hacienda (1990-91) y miembro del directorio del Banco Central de Chile (1991-2001) y director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile (2001-04), en los gobiernos de sus correligionarios Aylwin (1990-94) y Frei (1994-2000), así como en el del socialista Lagos (2000-06). Como gerente general del Banco del Estado de Chile (2008-14), Pablo Piñera fue funcionario en los primeros mandatos de la presidenta socialista Bachelet (2006-10) y de su hermano centroderechista (2010-14).