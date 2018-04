Visita. Piñera llegará hoy a las 19 al sector militar del aeroparque Jorge Newbery en un avión de la Fuerza Aérea de Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera, informó ayer que esperará el pronunciamiento de la Contraloría General de la República para nombrar a su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina, ante las acusaciones de nepotismo por la designación del economista.



Piñera anunció que esperará para implementar el nombramiento de su hermano. En la mañana de ayer, miembros del Partido Socialista (PS) y del Partido Comunista (PC) de Chile presentaron una denuncia ante la Contraloría cuestionando la legalidad de dicha designación y acusando a Piñera de nepotismo.



Días antes de su visita a Buenos Aires, Piñera había oficializado el jueves pasado el nombramiento de su hermano en la Embajada de Argentina, una clara señal hacia el país gobernado por Mauricio Macri.



Al respecto, Piñera llega hoy a Argentina para analizar con Macri la relación bilateral y la integración entre bloques regionales, en su primera visita oficial tras asumir por segunda vez la jefatura de Estado en su país. Piñera, que llega hoy a las 19, cenará con Macri en la residencia de Olivos, en Buenos Aires. Mañana se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con Macri a las 11,30.



En un comunicado, Piñera dijo ayer que "no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular".



El comunicado enumera la lista de cargos públicos ocupados con anterioridad por Pablo Piñera, para concluir que el presidente está "convencido de que reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina".



En las horas previas a la difusión del comunicado, la ministra vocera Cecilia Pérez le restó importancia a la denuncia y declaró que "la oposición tiene el derecho conforme la ley, de actuar y recurrir donde ellos estimen conveniente. Lo raro sería que no lo hicieran".



El excandidato presidencial pinochetista José Antonio Kast declaró que el presidente "no tenía ninguna necesidad de nombrar a su hermano en ese cargo". "Claramente es nepotismo", dijo.



Pablo Piñera ha sido viceministro de Hacienda, gerente general del Banco Estado, director general administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, subsecretario de Obras Públicas. También director ejecutivo de Televisión Nacional, consejero del Banco Central y director ejecutivo de la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina (Cieplan), además de integrar los directorios de varias empresas.