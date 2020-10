El actual embajador argentino ante la Unesco, Fernando "Pino" Solanas, confirmó hoy que continúa en terapia intensiva en un hospital de París, Francia, donde recibe tratamiento por coronavirus, y consignó que su "estado es delicado y resiste"



"Amig@s sigo en terapia intensiva. Mi estado es delicado y estoy bien atendido. Sigo resistiendo. Con mi mujer, Angela, que también se encuentra internada, queremos agradecer los apoyos a todos. No dejen de cuidarse", señaló Solanas a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.



El vienes pasado, el exsenador nacional informó que había dado positivo en coronavirus y que estaba internado en un hospital de París, donde está ubicada la sede de este organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura.



"Quiero contarles que junto a mi mujer, Angela Correa, dimos positivos de Covid-19, aquí en París. Por mi parte me encuentro en el hospital bajo observación médica. Mi mujer está aislada en nuestra casa. Gracias por los mensajes de apoyo. Cuidémonos entre todos", señaló Solanas al difundir por las redes la noticia de que estaba contagiado.



Cineasta, ex diputado nacional, ex senador y principal referente de la agrupación Proyecto Sur que integra el Frente de Todos, Solanas tiene 84 años y se encuentra en el grupo de riesgo etario más expuesto ante el coronavirus.



El ex legislador posteó junto con el mensaje una foto en la que se muestra en reposo en una cama de terapia intensiva, mientras permanece aislado y recibe tratamiento.