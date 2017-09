Van por más. Los líderes piqueteros también advirtieron que podrían realizar una jornada nacional de acampe en las principales avenidas y rutas de toda la Argentina.

Las organizaciones sociales que integran el denominado "triunvirato piquetero" que denuncian la subejecución del presupuesto de la ley de la Emergencia Social anunciaron ayer que evalúan un plan de lucha que incluya la posibilidad de marchar a "todos los hipermercados del país" el miércoles próximo para reclamar alimentos.



Así lo resolvieron las organizaciones sociales al término de una reunión con representantes del Gobierno nacional para evaluar la plena aplicación de la ley de Emergencia Económica de la que se fueron "muy insatisfechos".



La reunión se realizó en el Ministerio de Desarrollo Social, y por parte de la administración central estuvieron la jefa de esa cartera, Carolina Stanley; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; y el máximo responsable de la cartera laboral, Jorge Triaca. Del lado de los movimientos, asistieron Daniel Menéndez (Barrios de Pie); Juan Grabois (de la CTEP); Federico Mariño (CCC); y Emilio Pérsico (Movimiento Evita).



"Fue una muy mala reunión. Stanley, Triaca y Quintana nos transmitieron la decisión de no implementar de manera plena la ley de Emergencia Social por una cuestión de ajuste presupuestario", dijo Menéndez.



El coordinador nacional de la CCC agregó: "Es inadmisible porque no se puede ajustar sobre los sectores más humildes". "Ahora, estamos evaluando ir el miércoles próximo a todos los hipermercados del país a llevar un petitorio para pedir alimentos ante la falta de respuesta del Gobierno, por el avance de la emergencia social", finalizó el dirigente. Además, en un comunicado, informaron que el próximo lunes realizarán una asamblea de delegados de los movimientos populares donde, además de las protestas en hipermercados, evaluarán los pasos a seguir para "profundizar el plan de lucha que se viene realizando por la plena implementación de la Ley de Emergencia Social y el pedido de tratamiento de la Emergencia Alimentaria".



"El Gobierno persiste en su postura con una nueva provocación hacia los sectores populares. En el encuentro mantenido con funcionarios nacionales dejaron en claro que no pondrán en práctica los proyectos productivos comunitarios y otras políticas sociales estipuladas en la ley", agregaron.



El punto de conflicto radica en que los movimientos estiman que, de mantenerse en el ritmo actual de la implementación de la ley de Emergencia Social, sólo se ejecutará este año un 30% de su presupuesto, mientras que para el Gobierno ya se efectivizó más del 70%.



La reunión estaba prevista para el 24 de agosto y se postergó luego de que las organizaciones participaran en la marcha del 22 de la CGT contra la política económica de la Casa Rosada.