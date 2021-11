El diputado nacional Alberto Asseff, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para impedir que las jubilaciones de privilegio se acumulen con pensiones privilegiadas y afirmó que la doble jubilación de privilegio de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es inmoral".

Con el cobro de una pensión como expresidenta y otro como viuda del exmandatario Néstor Kirchner (ambas otorgadas en tiempo récord en 2015), Cristina percibirá más 2,5 millones de pesos por mes.

"En un país donde la jubilación mínima no permite vivir dignamente, donde el sistema de salud está quebrado, por lo que los ciudadanos mayores necesitan pagar salud privada, y donde los aumentos jubilatorios son inferiores a la creciente inflación, que la vicepresidenta cobre doble jubilación de privilegio y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no apele dicha decisión, no sólo es una burla a la ley, sino que es inmoral", detalló Asseff en un comunicado.

Por otro lado, el diputado nacional opositor indica que la asignación vitalicia es "excepcional y de carácter especial", considerada como "deseo de la sociedad" para que los representantes "se retiren dignamente". "Aquellos que pudieran elegir seguir trabajando no pierden el derecho a esta asignación pero deben suspender su cobro efectivo", concluye el escrito indicando que no necesitan la asignación para mantenerse.