Las empresas. En Argentina hay 46 empresas dedicadas al fraccionamiento y comercialización en garrafas. Se espera que YPF también arranque con el comercio electrónico de garrafas.

La venta de garrafas de gas inició su camino hacia la digitalización, con la iniciativa de la de permitir que los usuarios puedan solicitar y pagar un tubo de 10 ó 45 kilogramos del fluido, a través de su teléfono celular, de una computadora o de una tablet.



"El 22 de noviembre, Total pondrá en línea un sitio a través del cual comercializará sus productos de gas envasado en garrafas de 10 y 45 kilogramos, y de gas a granel para sus clientes residenciales", anticipó la directora de Marketing y Comunicación de la empresa, Aixa Domínguez Brizzio.



Si bien existe otra empresa que lo viene haciendo, Amarilla Gas, la cobertura de ésta se reduce sólo a Corrientes, Posadas (Misiones), Resistencia (Chaco) y Reconquista (Santa Fe). Total será la primera en abarcar 19 provincias, con excepción de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



Incluso se anticipará a YPF, que tiene bajo estudio el lanzamiento de una aplicación también de comercio electrónico de garrafas, pero que aún no definió el momento en que lo hará, precisaron fuentes de la compañía.



El mercado minorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Argentina está conformado por 46 empresas dedicadas al fraccionamiento y comercialización en garrafas y cilindros, y a granel, según datos del Ministerio de Energía.



YPF Gas lidera este mercado con el 29,7% de participación, seguida de Cañuelas Gas (Extragas), con el 17%; Total, con el 13,7%; Amarilla Gas, 7,9%; Italgas, 6%; y Shell, 5,6%.



La mayoría de estas empresas opera a través de recibir los pedidos por teléfono, correo electrónico, o a través de Whatsapp; y luego envía la garrafa al domicilio del consumidor donde se produce el pago en efectivo.



"Estamos ante un mercado obsoleto, que fue regulado durante varios años y la industria no innovó, no hubo mucho que hacer en el mientras tanto", explicó Domínguez Brizzio, quien sostuvo que "estamos en un momento de poner a esta industria al nivel de cualquiera de avanzada. Este es un bien necesario para el 40% de las familias en Argentina".



De acuerdo a cifras de Energía, 4,9 millones de hogares en Argentina utiliza GLP para cocinar o calefaccionarse; cifra que creció en un 22% entre 2001 y 2010.



"La iniciativa de ir hacia el comercio electrónico surge a partir de buscar diferenciar la forma de llegar a nuestros clientes. Las nuevas generaciones apuntan a lo digital, no podemos estar afuera de esto, queremos ser pioneros e innovar", indicó la ejecutiva de Total.



Precisó que la empresa comenzó "hace un año y medio con el estudio de esta posibilidad que se hará efectiva a partir del 22 de noviembre".



Explicó que "la tienda on line está formada por todos los distribuidores y puntos de venta de Total", y añadió que "sólo poniendo la dirección, o simplemente con detectar la ubicación del celular que hace la consulta, puede ver cuál es distribuidor más cercano disponible".



Detalló que "la plataforma se desarrolló integrada con Mercado Pago", al igual que lo ofrece Amarilla Gas.



Hoy la garrafa de 10 kilos cuesta $135, en tanto que la de 12 kilos cuesta $ 146,60; y la de 15 kilos, $ 183,26. Télam

Smartphone

67 por ciento de la población argentina tiene smartphone y 80 por ciento usa internet, según Aixa Domínguez Brizzio, directora de marketing y comunicación.