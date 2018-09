Natalia Obón, novia del senador radical Julio Cobos, fue nombrada para ocupar el cargo de secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones en la Justicia Federal de Mendoza.



La designación generó polémica porque muchos consideran que no cumple con la experiencia que se requiere para el puesto. Desde el entorno del exvicepresidente sostienen que ella cuenta con "todos los requisitos" para hacerlo.



Obón, de 40 años, se recibió "hace pocos meses" tras cursar la carrera de abogacía a través de la modalidad a distancia en la Universidad Siglo XXI, según consignaron medios mendocinos.



Letrados provinciales criticaron la designación ya que se trata del mayor cargo al que puede acceder un funcionario judicial antes de ser nombrado juez y ella no cuenta con experiencia en el área. En el puesto que ocupará, el salario a percibir ronda los 85 mil pesos.



Medios mendocinos informaron además que desde el ámbito político también cuestionaron la designación, dado que fue posible luego de la intervención del saliente presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien firmó una resolución que habilita a la Cámara Federal de Mendoza a crear ese cargo.



Acerca de si el nombramiento se debe a la relación de amistad que Cobos mantiene con Lorenzetti, desde el entorno del senador nacional aclararon que no es así: "Obón llega al cargo por gente de la Justicia de Mendoza que la conoce".



Obón, de 40 años, es licenciada en nutrición. Hasta ahora trabajaba como asesora de Cobos en el Senado y, según medios locales, hace pocos meses se recibió de abogada tras cursar la carrera a distancia en la Universidad Siglo XXI. Tiene el título hace tan poco, que ni siquiera actualizó su perfil de Linkedin, donde aparece como "estudiante de derecho". La mujer se recibió hace menos de un año.



Lo que no figura en esa red social es que entre 2014 y 2016 recibió aportes patronales del gobierno Mendoza, por lo que habría sido empleada estatal. A raíz del nombramiento de Obón, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que otorga contratos a los Tribunales que lo solicitan mediante pedidos expresos, pero no elige ni designa a las personas.



Desde el entorno de Cobos dejaron trascender a varios medios que se trató de una "oferta laboral" del Poder Judicial, lo que redobló las críticas, ya que eso quiere decir que habría sido elegida a dedo, pese a su nula experiencia.