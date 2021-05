Una fuerte polémica sorprende a los neuquinos por el relato de una doctora, quien afirma que recibió órdenes de dejar morir a un paciente de 56 años.

Por estas horas se hizo viral en redes sociales una foto del Hospital Heller, de Neuquén, totalmente colapsado. En la imagen se observa un pasillo del nosocomio con pacientes siendo atendidos con respiradores.

La imagen la subió la doctora Luciana Ortiz Luna, quien luego en una entrevista con el periodista Alejandro Contreras, de Neuquén, brindó un relato sobre lo que están viviendo.

Ortiz Luna formó parte de los profesionales autoconvocados del sector de la salud que bloquearon durante casi dos meses el acceso al yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta para darle visibilidad a la situación sanitaria que atraviesa la provincia.

En la entrevista, la doctora contó que tuvieron que darle a un matrimonio un respirador para que lo compartan, y lo más fuerte, que les dejaron el mensaje de dejar morir un hombre de tan sólo 56 años, pero lo salvaron.

"Por el código de bioética, nos dijeron que si no pueden sostener un paciente déjenlo morir: teníamos un hombre de 56 años que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos habían dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance. Pero entre la muerte y nosotros es un poquito mejor (poner un poco más de) nosotros. Y lo sostuvimos como pudimos, mientras que con el equipo nos propusimos avanzar con el tratamiento hasta que apareció una cama de terapia intensiva", dijo Luciana.

"Necesitamos que un terapista nos venga a ayudar. Se nos está mandando al personal de salud a matar a los neuquinos y yo no quiero ser parte de eso", agregó.

La doctora afirmó que "hoy alguien no puede tener una apendicitis. Tengo miedo que le pase a mi hijo porque no tengo dónde atenderlo".

El director del Hospital Heller, Víctor Noli, aseguró ayer que allí no mataron "a nadie", al desmentir declaraciones formuladas por la médica de ese centro de salud que afirmó que les indicaron que "si no podían sostener un paciente, lo dejen morir" en alusión a un hombre de 56 años afectado por coronavirus que no podía respirar por falta de oxígeno.

"Acá no matamos a nadie", dijo Noli al desmentir las afirmaciones de Ortiz Luna y se mostró preocupado en aclarar que "es importante que no tengan terror de venir al Heller porque no matamos a la gente".

"Ningún médico siente que está matando pacientes porque no está en ninguno de nosotros una cosa así y tal vez su expresión (por Ortiz Luna) tenga que ver con la impotencia de no poder asistir con todos los medios necesarios a los pacientes", sostuvo.

Noli señaló que "es cierto que en estas circunstancias los médicos no cuentan con todo lo que ellos consideran necesario pero lo que pasa es que no hay nada que alcance ante la demanda que genera la pandemia". Dijo que hoy tienen "12 pacientes covid con oxígeno en la guardia del hospital, que en una época normal estarían internados allí o en otro con una complejidad media o mayor".





"Tirados"

Para describir la dramática situación que están viviendo en el hospital neuquino, la doctora Luciana Ortiz Luna contó que "hubo 14 enfermos con oxígeno tirados en los pasillos de la guardia" del nosocomio, lo que la llevó días atrás a registrar ese penoso momento con su celular y compartirlo entre sus contactos.



Faltan camas

Si bien la situación que atraviesan los enfermos de coronavirus es desesperante, Ortiz Luna también denunció que es prácticamente imposible garantizar la atención de otras patologías por la falta de camas. "Hoy alguien no puede tener una apendicitis", afirmó la doctora que trabaja en el hospital neuquino.