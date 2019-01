Un hombre que cazó a un delfín y lo paseó por la playa a bordo de su cuadriciclo provocó la ira de sus vecinos en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego. El sujeto presumió al animal muerto en el balneario Oriente y en las redes sociales.

"Los que lo vieron, que son muchos, aseguraron que este hombre mató al delfín con un bichero y que luego lo paseó por toda la playa en cuadriciclo", escribió Gabriela Vaskoboinik en Facebook junto a las fotos del animal sangrando.

"Ésta persona subió las fotos a su Facebook pero enseguida las borró", dijo y explicó que ella había decidido compartirlas porque estaba en contra de esas prácticas.

"Primero se decía que el animal había salido muerto, pero hay otras personas que dicen que lo pescaron y después lo mataron. En las fotos se puede ver claramente que el animal está lastimado y tiene clavaduras en el lomo", contó Gabriela a radio LU24.

Además, dijo que a raíz del episodio, que había sucedido en la desembocadura del rio Quequén, se generó una denuncia en la dirección Flora y Fauna de la provincia. Según trascendió, Guardaparques de Buenos Aires se dirigieron hasta la zona para investigar lo ocurrido en el marco de la Ley Nacional 14.346 contra el maltrato animal, informó diario Clarín.

En tanto, el cazador Rubén Vicente negó las acusaciones y dijo que se había comido al animal. "Fui a pescar como siempre y después de un rato tuve un pique grande. Era temprano, estaba sólo yo, y ya estaba aclarando. Peleé un rato y después de 40 minutos apareció (el delfín) cerca de la orilla. No estaba bien y al final lo saqué. Pegó coletazos y traté de tirarlo al agua pero encaró para la orilla otra vez. Traté de dejarlo y tirarlo al agua dos veces, pero pasaron 10 minutos y seguía ahí, así que me lo llevé”, aseguró.

“A mí me hizo mal esto. Yo tendría que haber venido escondido y dejarlo tirado, pero ya está. Lo comí y los restos los tiré al mar”, agregó.

"Yo no paseé por el pueblo. Lo llevé a mi casa. Pero no fue la intención. La Policía vino a mi casa, me presiona. Vinieron las autoridades de La Plata a verme”, dijo afectado. También negó haberlo “arponeado” y dijo que sangraba porque tenía clavados dos anzuelos.