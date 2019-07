Sinceramente. El libro de Cristina se ha convertido desde el lanzamiento en la herramienta más efectiva de la campaña K. Ella ya lo presentó en 4 provincias y hoy sábado le toca a Santa Cruz.

Un estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de La Matanza denunció que en un examen de Economía el profesor incluyó una pregunta sobre Sinceramente, el libro autobiográfico de la expresidenta, Cristina Kirchner, y como él se negó a responder lo reprobaron.



La revelación desató una polémica acerca de la politización de los contenidos educativos.



Se trata del punto "D" del examen del primer semestre. El texto en cuestión figura en la página 323 del libro publicado por Sudamericana y trata sobre las decisiones de política económica del kirchnerismo durante su último año de gobierno. Luego de que el alumno leyera el párrafo, se le pedía que analizara el impacto económico de esa decisión.



El relato de la expresidenta adjuntado en el parcial del 31 de mayo decía así: "La razón del crecimiento de un punto en el déficit durante 2015 no fue sólo porque el año anterior había sido malo para la economía, sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí aumentar el gasto. Me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli (Daniel) ganara las elecciones. ¡Aumenté en 1 punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía! ¡Mi Dios! ¡Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación!".



Sorprendido por lo que estaba leyendo, Eduardo (pidió no revelar su apellido) -que cursa el primer año de la carrera- decidió fotografiar la prueba y compartirla en el grupo de Whatsapp que integra junto a sus compañeros.



"Desaprobé por negarme a responder esa pregunta. Pero como me fue bien en el segundo parcial pude aprobar la materia", le relató a Infobae el estudiante de 27 años que realizó la denuncia.



Lo peor de todo es que una semana después de que se viralizara la imagen de ese parcial y en la universidad todos se hicieran eco de la noticia, la responsable de la cátedra de Economía, Clara Razu, mandó un mail a todos los profesores para que les prohibieran a sus alumnos sacarles fotos a los exámenes.



Si bien en un primer momento Eduardo sintió miedo de sufrir alguna represalia por parte de los docentes, luego de analizar fríamente su accionar se convenció de que hizo lo correcto. "Mi miedo siempre estuvo, pero no me quise quedar callado. Estaba entre el miedo a que me desaprobara y la culpa de que no hice nada", señaló.



Desde la Secretaría Académica de la UNLaM resaltaron que "las opiniones y los materiales de estudio son responsabilidad exclusiva de los docentes" y que la universidad "no puede censurar o cercenar artículos o ejercicios. De hecho, ya hubo otros episodios como éste. En 2015, otro profesor pedía no votar a Mauricio Macri en el balotaje porque provocaría un nuevo endeudamiento externo.



El partido de La Matanza con 1.087.303 electores es clave para ganar una elección tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Pero es botín electoral que tiene dueño desde 1983. Allí el peronismo ganó todas las elecciones y desde hace más de una década es un bastión del kirchnerismo. Por eso, aunque enoje la militancia K en la universidad, no se detendrá.



Carlotto consecuente



La titular de las Abuelas, Estela Carlotto negó que tanto Néstor y Cristina hayan recurrido a maniobras fraudulentas contra el Estado en beneficio propio. Afirmó que: "ellos ya tenían mucho dinero cuando asumieron, sabían comprar e invertir bien" y agregó que: "Si tuvieron más fue porque Néstor era un buen negociante".