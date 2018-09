El lenguaje exclusivo comenzó a llamar atención meses atrás cuando, en el marco de una toma de colegio, una alumna del Carlos Pellegrini, Natalia Mira, concedió notas televisivas en la que reemplazó los términos masculinos por otro neutro, tales como "algunes", "diputades" y "les estudiantes".

Este tipo de modismo parece seguir abriéndose paso en los medios de comunicación y ahora llegó al nombre de un programa televisivo del canal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). De esta forma, "Todes" se posiciona como el primer contenido exclusivamente de género de la señal de la casa de altos estudios.

¿Qué es el patriarcado?¿Cómo se reproduce el machismo?¿Qué es la sororidad?¿Piropo o acoso callejero?¿Qué es el feminismo? Estas son algunas de las preguntas que se plantean y se intentan responder en el único programa televisivo exclusivamente de género y que es transmitido en vivo en la Argentina.

En la primera entrega, la conductora Belén Valenzuela asegura que el uso de la "e" en lugar de la "o" o la "a" busca incluir a quienes no se perciben como hombres ni como mujeres. "No tengas miedo, no te abraces a la RAE (Real Academia Española), dejá que fluya y que la diversidad nos haga más poderoses”, remarca.

Tras la difusión del primer programa, los televidentes expresaron su rechazo en YouTube: Mientras el video tiene tan solo 526 me gusta, otras 37 mil personas mostraron su disconformidad con el producto seleccionando el pulgar para abajo y dejando numerosos mensajes en el canal de TV de la Universidad.

"Ustedes roban al pueblo para financiar estas idioteces, no tienen vergüenza", expresó el usuario Agustín Laje Arrigoni. "No puedo creer que el país gasta plata en estos programas de mierda en lugar de destinar la plata a las Universidades públicas, que país de mierda", reflexionó otra usuaria en la publicación de YouTube.

Fuente: Noticia1