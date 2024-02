Un grupo de policías de Catamarca tomó esta tarde la casa de Gobierno provincial en reclamo de mejoras salariales. Los agentes de seguridad se movilizaron desde el Parque de los Niños hasta la sede y forzaron el portón para ingresar al predio.

La situación se da luego de que fracasara la negociación paritaria entre los oficiales, el Jefe de Policía Ulises Córdoba, y el gobierno.

“Seguimos reunidos acá adentro de casa de gobierno, a la espera de una respuesta favorable”, confirmó el oficial Ariel Gonzáles a TN. Piden un sueldo básico no menor a $600.000.

Según detalló, para este miércoles estaba pactada una reunión entre las partes y se llevó a cabo, pero no hubo avances por la ausencia de la ministra de Economía provincial, Alejandra Nazareno: “No pudieron decidir nada porque no está ella, y el gobernador (Raúl Jalil) no dijo nada al respecto”.

En ese sentido, apuntó: “Viajó a la Fiesta de la Puna en el interior de la provincia cuando la reunión estaba pautada hace una semana. Es una burla”.

Ante esta situación, los manifestantes decidieron ingresar a la fuerza y esperar respuestas por parte de las autoridades: “Quedaron en responder en una mesa de diálogo para la próxima semana y no estamos de acuerdo”.

“Está todo tenso porque nos mandaron a desalojar, ya están en posición los grupos especiales, pero vamos a resistir”, manifestó Gonzáles. En el lugar están presentes policías en actividad, retirados, personal del servicio penitenciario y familiares de policías.

El reclamo policial se da en la misma sintonía que el conflicto docente catamarqueño. Ellos rechazó la propuesta del Gobierno y esperan sentarse a acordar una nueva propuesta salarial.