Con músicos. Macri, que ayer recibió a jóvenes músicos en la Casa Rosada, espera anunciar mañana beneficios en materia de viviendas.





El presidente Mauricio Macri anunciará medidas para aliviar el impacto de la inflación en los deudores de créditos hipotecarios que se ajustan por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).



Estos créditos UVA tienen una modalidad según la cual el capital adeudado se ajusta a la par de la inflación y por ende la cuota refleja ese ajuste mes a mes en su monto.



Se espera que el Gobierno de Macri les ponga un tope a las cuotas del crédito, de modo que no supere en más de diez puntos la variación de los salarios. El anuncio es esperado para mañana, según medios digitales nacionales.



Una de las acciones oficiales será ponerle tope a la cuota que pagan las familias que ya se endeudaron. De acuerdo con fuentes oficiales, el pago mensual tendrá techo y no podrá superar en más de 10 puntos a la variación del índice de salarios. De hecho, en caso de que el monto supere ese techo, la persona pagará ese saldo con el resto del préstamo. Se estima que sean cifras pequeñas y poco significativas en el prorrateo a 19, 20, 25 o 30 años.



La aplicación de medidas de alivio dependerá de la evolución que en los próximos meses tenga la inflación minorista (reflejada en el índice UVA) frente al aumento de los salarios, cuya evolución publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Según ejemplos difundidos, si la cuota de un crédito es de $10.000 y el CVS (el promedio de las paritarias) se actualiza un 25%, la cuota no podría subir más de 35%. Tendría un techo de $13.500. Si la inflación es del 45%, esa diferencia de 1.000 pesos se pagará prorrateada, una vez que se regrese al escenario en el que la disparidad entre precios y salarios no sea tan abrupta. Aunque también se mencionaba la posibilidad de que esa diferencia de 1.000 pesos se pague prorrateada cuando la relación se invierta y los salarios le ganen a la inflación.



Con este anunció, el Gobierno implementará un sistema diferente a los que había presentado la oposición en el Congreso. El Frente Renovador y el bloque Justicialista ingresaron a Diputados y Senadores textos que proponen que las cuotas se ajusten por el índice de salarios si este es inferior a la inflación y que la diferencia se pague con fondos compensadores. Desde el oficialismo aclararon que el techo "CVS+10" al UVA operaría en casos de emergencia.



El surgimiento de los UVA, en marzo de 2016, fue para muchos una opción "alcanzable" para llegar a la vivienda propia, ya que, en ese momento, la idea de que los salarios perdieran más de 10 puntos contra la inflación parecía muy lejano.



Además de los créditos hipotecarios, en el paquete (que tendrá unas nueve medidas) se incluirá el relanzamiento del sistema Procrear y planes de viviendas sociales. Aunque aún no está definida la modalidad, el anuncio lo realizará el Presidente, probablemente desde la residencia de Olivos y luego habría una conferencia de prensa con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda, Iván Kerr.





>Ponen plazos a los prepagos

Millones de usuarios de celulares prepagos empezarán a ver bloqueada su línea telefónica si antes del 18 de octubre no registran el número a su nombre. Así lo informó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en una presentación que realizó junto al Ministerio de Seguridad y la Ciudad de Buenos Aires. Es por una norma que busca blanquear las líneas prepagas anónimas que suelen usarse para el delito. La resolución afecta a las 30 millones de líneas prepagas que hay en el país. De las cuales, el 40% no están registradas.