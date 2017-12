"El nivel de crueldad de este caso es de novela, pero es real", lamentó el juez que ordenó la detención de Angelina Lesieux y Jorge Corona, los ex intendentes de la localidad correntina de Perugorría durante el kirchnerismo. La pareja es investigada por un millonario desvío de fondos para obra pública que nunca se concretó y en las últimas horas la policía llegó a sus domicilios para capturarlos, pero ya habían escapado.

Acorralada tras las denuncias por las viviendas inconclusas que comenzaron a mediados de 2016, Angelina Lesieux tomó la insólita decisión de entregar las 40 casas a sus adjudicatarios, a pesar de que la mayoría de ellas no contaba con los servicios más elementales y hasta les faltaban las puertas y ventanas.

"La gente las aceptó igual porque son personas pobres con poca fuente de trabajo, y el que tiene empleo gana menos de 10 mil pesos. El nivel de crueldad es de novela, pero real", comenzó a explicar a Infobae el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega. Los "beneficiarios" no solo debieron aceptar las casas en un estado inhabitable sino que se endeudaron para terminar las obras por su cuenta: "Tuvieron que comprar con intereses altísimos las puertas, las ventanas y lo mínimo para poder instalarse en las casas", indicó el magistrado.

Las irregularidades no terminan ahí, ya que el juez aseguró que la zona elegida para la construcción de las viviendas no cuenta con cloacas y representa un riesgo para la salud: "Hice una inspección ocular en el lugar y había pozos ciegos a metros de un curso de agua, así que cuando llueve esos pozos se sobrepasan y se contaminan inmediatamente". Además, Vega asegura que el terreno "es una zona inundable y no hace falta ser ingeniero ni arquitecto para saberlo".

Se sospecha que la plata fue a bolsillos de ella o para el financiamiento de campañas políticas durante las últimas elecciones en Corrientes

Los ex intendentes Corona y Lesieux, en ese orden de mandatos, tampoco cumplieron con la construcción de un puente, una ciclovía y un denominado "paseo del bicentenario". Para todas esas promesas, recibieron del gobierno kirchnerista "45 millones de pesos", detalló el juez. "Se sospecha que la plata fue a bolsillos de ella o para el financiamiento de campañas políticas durante las últimas elecciones en Corrientes", agregó.

Los ex jefes comunales de Perugorría son pareja. A propósito, el magistrado aclaró que se los investiga a ambos porque "algunos de los planes de obras no concretados se iniciaron durante la gestión de él, y tampoco los concretó ella después".

Como consecuencia de la investigación, en las últimas horas el juez ordenó la detención de ambos, pero cuando la policía los buscó para capturarlos, la pareja ya había escapado.

Interpol ya confirmó la recepción de las solicitudes de las credenciales rojas para los ex intendentes

En este marco, pesa sobre ellos una orden de captura nacional e internacional.Vega resaltó a este medio que "Interpol ya confirmó la recepción de las solicitudes de las credenciales rojas para los dos". Asimismo, la policía provincial está enfocada en la búsqueda en el territorio correntino: "Las distintas reparticiones de inteligencia e investigación están trabajando", subrayó el juez, al tiempo que se activó "el sistema de colaboración con otras fuerzas" para el operativo de búsqueda de los ex intendentes prófugos.

Hay otro insólito ingrediente "de novela" en esta investigación por corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Este jueves, tras la primera nota sobre el caso publicada por Infobae, Angelina Lesieux reapareció en su cuenta de Twitter, que estaba inactiva desde noviembre de 2016.

A pesar del pedido de captura nacional e internacional, Lesieux escribió: "Ya estamos en Cancún. Besitos". Una burla y una provocación para la Justicia y, sobre todo, para los habitantes de Perugorría que fueron víctimas de su mala gestión.