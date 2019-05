Sesión especial. La Cámara Alta realizó ayer una sesión especial. No hubo quórum por traspaso presidencial.

La Cámara de Senadores se quedó ayer sin quórum cuando estaba a punto de debatir el proyecto de ley que regula los procesos de transición de un gobierno a otro, porque un sector del peronismo y todo el bloque de Unidad Ciudadana (kirchnerismo) dejaron el recinto de sesiones antes de discutir la iniciativa.



Tras más de cuatro horas de debate sobre otras cuestiones, como la implementación del cupo femenino para espectáculos musicales, el pleno fue quedándose sin legisladores.



De hecho, temas como el cupo femenino no formaban parte de los acordados durante Labor Parlamentaria. Esas y las otras cuestiones fueron discutidas antes del proyecto sobre traspaso, pese a que en el Plan de Labor Parlamentaria estaban ubicadas al final, porque varias legisladoras del peronismo reclamaron modificar el orden de prelación.



"No es inocente el pedido de alterar el Plan de Labor. Ese pedido tiene una cuota de picardía. La próxima vez tenemos que votar en contra de cambiar el orden de los temas", reclamó el jefe del bloque radical, el chaqueño Ángel Rozas, cuando ya se había caído el quórum.



Los nueve integrantes del kirchnerismo, que estuvieron presentes durante toda la jornada, incluida Cristina Fernández de Kirchner, fueron dejando el hemiciclo y los últimos lo hicieron cuando estaba a punto de empezar el debate sobre traspaso presidencial.



En tanto, las bancadas del Justicialismo y de Cambiemos no estaban completas. Al ver que el quórum peligraba, la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, hizo sonar el timbre de llamada durante tres minutos, al término de los cuales el oficialismo se hizo presente casi en su totalidad, a excepción de la tucumana Silvia Elías de Pérez y del puntano Claudio Poggi, quienes se encuentran de licencia.



Por el lado del Justicialismo, uno de los ausentes fue su jefe de bloque, Miguel Pichetto, quien había estado sentado en la banca durante toda la jornada. Pese a la insistencia con la convocatoria, Michetti dio por levantada la sesión a las 19,20. El proyecto de ley para regular los procesos de transición de un gobierno a otro fija como obligatorio el acto simbólico de la entrega de mando y dispone que quien se retira del poder brinde a su sucesor una "memoria del Estado" sobre la situación en que deja la administración.



La iniciativa tiene por objeto evitar situaciones como la de diciembre de 2015, cuando se suscitó un incidente en el traspaso de mando entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En definitiva, la expresidenta no le entregó el bastón de mando a su sucesor.



En aquella oportunidad la ahora senadora dejó el poder a las 0 del 10 de diciembre y, entre esa hora y el mediodía, el Poder Ejecutivo estuvo a cargo del Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, quien finalmente le entregó los atributos de mando a Macri.



El proyecto contempla que el informe de gestión del jefe de Gabinete debe contener la ejecución presupuestaria de cada uno de los ministerios, las contrataciones públicas, licitaciones, adquisiciones de bienes y servicios; el inventario de bienes y el detalle de la deuda pública clasificada en interna y externa, y en directa e indirecta; indicándose monto de capital, intereses y fecha de vencimiento de los servicios de deuda.



Otro golpe PJ-K



El Senado suspendió el tratamiento de más de 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales que estaban en el plan de labor de la sesión especial de ayer, a raíz de que un sector del PJ y el kirchnerismo se negaron a votarlos. Ante la posibilidad de quedar sin quórum, el oficialismo aceptó postergar la votación.

Espectáculos: cupo de 30% para mujeres



El Senado aprobó ayer, y giró a Diputados, un proyecto de ley que establece un cupo femenino del 30 por ciento en los espectáculos artísticos que se celebren en el país.

En un tramite exprés, y con el apoyo de las mujeres de todos los bloques, el proyecto obtuvo media sanción con 50 votos a favor. La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, destacó la propuesta y aprovechó para repudiar al organizador del Cosquín Rock, José Palazzo, por "manifestaciones misóginas" en torno de la norma aprobada. "Si yo tuviera que poner el 30 por ciento tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y debería llenarlo por cumplir ese cupo; esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos", argumentó Palazzo. El proyecto propone que "los eventos de música en vivo, así como cualquier actividad organizada de forma pública o privada que implique lucro comercial o no, y que para su desarrollo convoquen un mínimo de tres artistas o agrupaciones musicales en una o más jornadas (sean ciclos o programaciones anuales), cuenten en su grilla con la presencia de artistas femeninas".