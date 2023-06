La liga de gobernadores del Frente de Todos (FdT) tiene previsto reunirse la próxima semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de analizar la estrategia electoral y el rol que tendrán los mandatarios provinciales que aspiran a que alguno de sus representantes integre la fórmula presidencial, de cara al cierre de listas previsto para el 24 de junio.

En principio, la cumbre estaba programada para el lunes 12 de junio, pero en las últimas horas se adelantó para el miércoles 7 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en CABA, y podría anticiparse aún más.

"Tenemos un esquema de reuniones en el CFI que preliminarmente estaba convocada para el 12, pero se adelantó al 7 y se podría adelantar aún más", dijo ayer el gobernador Jorge Capitanich, quien ayer pensaba compartir en Chaco un acto con uno de los posibles precandidatos del Frente de Todos, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Al igual que otros gobernadores que se encuentran a contrarreloj en las negociaciones distritales y otros todavía con elecciones provinciales, el mandatario chaqueño adelantó: "Yo no voy a participar en forma presencial porque tengo elecciones primarias en mi provincia -el domingo 18- y no me voy a mover de Chaco. Quizás participe por Zoom", señaló Capitanich, que sería una opción de participación para varios gobernadores.

En tanto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, señaló que el objetivo del encuentro de la liga de gobernadores del Partido Justicialista (PJ) es "para debatir y discutir entre nosotros, una conclusión sobre las elecciones que acercaremos a Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner) y Sergio Massa".

"Procuramos acercar una sugerencia para que puedan tomar la mejor decisión posible quienes conducen el espacio, y los posibles candidatos, y tenemos que pensar en toda la República Argentina, no solamente en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)", agregó el mandatario riojano en declaraciones en las últimas horas al El Destape Radio.

De esta manera, al CFI están convocados los miembros de la liga, los gobernadores peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Juan Manzur (Tucumán) y Mariano Arcioni (Chubut); y los miembros del FdT: Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), además de Arabela Carreras (Río Negro).

En la liga de gobernadores están decididos a impulsar a alguno de los mandatarios mencionados para acompañar como candidato a vicepresidente en alguna de las fórmulas.

Apoyo

Gobernadores discutirán los eventuales apoyos a dirigentes nacionales que ya tienen decidido competir: el ministro de Economía, Sergio Massa; el titular de Interior, Eduardo de Pedro; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.