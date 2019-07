Luego de que se conociera la noticia de que una jueza federal no quiso tramitar la nacionalización de Catherine Fulop (54) por sus dichos sobre la comunidad judía y el Holocausto, la actriz venezolana rompió el silencio y volvió a pedir perdón por sus desafortunadas palabras.

"¿Por qué creés que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores (sic), los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela", había dicho Fulop durante una entrevista, dos meses atrás, en radio Mitre.

"Estoy como desconcertada. Se ve que esa jueza ya me juzgó por algo que la Justicia no me ha condenado. Qué se le va a hacer, yo tuve unos malos dichos por los cuales pedí perdón y voy a pedir perdón las veces que sean necesarias", comenzó diciendo ahora, enterada de la decisión de la jueza, la esposa de Ova Sabatini (54) en diálogo con Tomás Dente.

La actriz y presentadora televisiva reveló que fue a la DAIA e inclusive habló "con la gente" y que, en tanto, el director de esa delegación le dijo "quién no ha tenido un exabrupto".

"¿Cuántas veces no has insultado a un ser querido sin querer? Yo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de Venezuela. Lo que te puedo decir es que yo tengo casi 26 años acá en la Argentina y la verdad es que estoy feliz", agregó Cathy con optimismo.

Entonces, la también mamá de Oriana y Tiziana Sabatini amplió su descargo que fue puesto al aire en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9).

"Lástima esta especie de mancha (en su estadía en Argentina). Lo lamento. Todo ha sido por meterme o alzar mi bandera venezolana y defender a mi tierra por las violaciones y por todo lo horrible que está pasando allá. Parece que hay intereses políticos. Pareciera que hay gente que me quiere callar, que no le conviene que yo hable de un país con un gobierno autoritario", dijo al respecto.

Entonces, apuntó a la prensa y dijo que los "periodistas deberían averiguar más quién es esta jueza y cómo ella ya hace un juicio de valor con algo que no tiene que ver con el otro hecho".

"Pediré perdón las veces que sean necesarias. Mi deseo siempre ha sido ser argentina, yo me considero argentina. Pero si no me la da, yo lo aceptaré. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina y siendo una persona bien", indicó.

En tanto, antes de finalizar ese audio, completó: "Tengo dos hijas hermosas y nadie va a parar que yo siga mi lucha por mi tierra, por mi país, por la libertad de Venezuela. Ojalá que esto se solucione y ella pueda entender que todo lo que hice fue sin querer".

Al decir ella, Fulop se refiere a la jueza Martina Forns, quien decidió no intervenir en el pedido de la actriz para obtener su nacionalidad por las declaraciones públicas de "contenido discriminatorio y ofensivo hacia el pueblo judío".

"Tales expresiones provocan en la suscrita violencia moral para continuar entendiendo en esta causa, fundada en motivos graves de decoro y delicadeza", argumentó Forns en su descargo.