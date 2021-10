La primera comparencia judicial de Mauricio Macri ante la Justicia desde que dejó la Presidencia se frustró ayer de manera insólita por un error del juez federal que lleva adelante la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Resulta que el juez subrogante, Martín Baba, le comunicó, recién al iniciarse la audiencia a Macri, a su abogado, Pablo Lanusse, como así también a la Fiscalía, que no contaba en la causa con la autorización para que el expresidente sea relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia, paso previo e insoslayable para poder responder a una indagatoria.

Lo insólito no sólo es porque el juez no contaba con el relevamiento del secreto de Estado sino que no lo informó a la defensa de Macri en tiempo y forma y mantuvo la citación aun cuando sabía que no podría indagarlo.

Macri llegó a Dolores con un escrito pero igual la idea era agregar o aclarar verbalmente ese contenido en el que declaraba su inocencia en el delito de espionaje ilegal del que se le acusa.

A Macri se le imputa haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia" ilegales, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los familiares por el hundimiento del submarino, así como conocer sus datos y los de su entorno, y sus actividades.

La denuncia la hizo en septiembre de 2020 la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ya con Alberto Fernández en el poder.

El error del juez Baba abonó más la sospecha de la defensa del expresidente de que "el procesamiento de Macri ya está redactado y el plan es hacerlo público en los próximos días en la antesala de las elecciones legislativas del 14 de noviembre".

Baba había solicitado tal requisito a la directora de la AFI, Graciela Caamaño, pero esta se excusó el 6 de octubre pasado porque sólo puede otorgar esa autorización a funcionarios o exfuncionarios de igual o menor rango. Es este caso, al tratarse de un expresidente, no tiene la potestad y el único que puede autorizarlo es Alberto Fernández. Y así lo hizo hacer pasadas las 18 tras la solicitud del juez.

Fernández firmó el decreto que releva de la confidencialidad a Macri con cierto enojo con Caamaño por no haber comunicado esta situación en su momento a la Casa Rosada.

Ahora el magistrado cuestionado apura una nueva fecha de indagatoria que podría conocerse en las próximas horas. La idea de Baba es de citar cuanto antes nuevamente a Macri y no se descarta que sea el próximo jueves.

La celeridad del juez es porque a partir de la indagatoria tiene entre 10 días y un mes para resolver el procesamiento. En este contexto, se le achica el margen para dictarlo en la previa de las elecciones.

A la salida del tribunal de Dolores, Macri y su entorno calificaron como "un papelón" la actitud del juez.

"La audiencia se suspendió por un error grosero, conocido del juez, que debió haber suspendido antes para evitar este bochorno", expresó el abogado Pablo Lanusse al salir del juzgado.

"Me da vergüenza por mi respeto a la justicia". "Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar", agregó Lanusse, para asegurar que el juez convocó la audiencia sabiendo que el político no podía declarar y "ha quedado absolutamente en evidencia" que está actuando "con la celeridad que le impone el calendario electoral". Y destacó que el fiscal Juan Pablo Curi coincidió que debe ser relevado el secreto de inteligencia, como se hizo con todos los que han declarado en esta causa. No se podía continuar el acto por un error del juzgado y la indagatoria se suspendió por decisión del juez", remató Lanusse.

De qué se trata el secreto de Estado

La ley 25.520 de Inteligencia Nacional establece como secreta "toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación, entre ellos, la soberanía e integridad territorial; el orden constitucional y la seguridad del Estado; el orden público y la vida de los ciudadanos; la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de sus aliados; la efectividad o la seguridad de operaciones de las fuerzas de seguridad; las relaciones diplomáticas de la Nación; y las actividades de inteligencia específicamente determinadas y fundadas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional".

Alcanza a funcionarios, legisladores, agentes de inteligencia, miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, etc.

Arenga de Macri en traje de candidato

En la previa de la fallida indagatoria, Macri y Patricia Bullrich encabezaron un acto breve en la Plaza Castelli, de Dolores, y hablaron sobre un escenario que habían ayudado a montar los empleados de la municipalidad. Unos 600 militantes acompañaron al expresidente con cánticos y banderas argentinas.

Sobre el camión que sirvió de escenario, Macri proclamó su inocencia y acusó al Gobierno de "persecución política". Igual, se metió de lleno en la campaña, y en traje de candidato, advirtió "ya no somos borregos. El 12 de septiembre dijimos basta y lo vamos a ratificar", en referencia a las elecciones del 14 de noviembre. "Si ellos creen que estos dos años de agresiones, descalificaciones, calumnias y persecución casi en una obsesión permanente con mi persona van a disminuir mi compromiso con ustedes, con defender sus valores, están muy equivocados", afirmó.