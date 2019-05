La Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el expediente principal del juicio por la obra pública a Cristina Kirchner que tiene fecha de inicio para el 21 de mayo. Lo hizo para tratar de poner orden en una causa llena de recursos y planteos que podrían derivar en distintos pedidos de nulidad a lo largo del juicio.

Según se supo, es probable que esta decisión derive en una demora del inicio del juicio de la causa conocida como "Vialidad". Pero las fuentes judiciales señalaron que de este modo se evitarán futuras presentaciones de nulidades.

La causa sufrió una larga serie de recursos y planteos. La semana pasada, uno de los acusados le pidió al tribunal que lo autorice por 15 días a internarse en un sanatorio de la provincia de Misiones para realizar "un programa de rehabilitación, desintoxicación y acompañamiento espiritual".

El planteo lo hizo Raúl Pavesi, ex director de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que alegó que sufre un cuadro de malestar general. El fiscal del juicio, Diego Luciani, se opuso a la autorización y los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, la rechazaron.

El caso de la obra pública tiene todavía algunas cuestiones pendientes de resolución. Una de ellas podría tener incidencia directa en el inicio del juicio. Se trata de la demanda civil que el gobierno de Mauricio Macri presentó en 2016 junto con la denuncia penal en la que pidió que los acusados indemnicen al estado nacional por las irregularidades cometidas. El Tribunal Oral ya dijo que ese planteo se debe tramitar en la Justicia Civil y Comercial Federal. Pero la jueza de ese fuero, Alicia Pérez, dijo que en rigor corresponde a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y le devolvió la causa al Tribunal Oral que ahora debe volver a decidir.

Pero paralelamente la defensa de Cristina Kirchner llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la demanda civil se trate en el juicio oral. El máximo tribunal todavía no resolvió, pero el caso ya pasó por algunos de sus jueces.

A fines de abril, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió no acumular en un solo tribunal los juicios a Cristina Kirchner por las causas de las presuntas irregularidades de la obra pública a Lázaro Báez y por el expediente "Los Sauces".

El efecto de esta decisión era, hasta ahora, que el próximo 21 de mayo comenzaría el juicio por la obra pública, lo que hubiera sido puesto en duda si se acumulaban ambos expedientes.

La decisión fue tomada por unanimidad por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que resolvieron lo que se conoce como un conflicto de competencia.

La defensa de Pavesi, a cargo de Graciela Cervo, presentó el certificado de un psiquiatra que describía que el ex funcionario sufre un cuadro de malestar general, mareos, angustia e hipertensión arterial y recomendaba una internación de 15 días en el sanatorio Adventista Noreste Argentino, ubicado en la provincia de Misiones, para una "rehabilitación, desintoxicación y acompañamiento espiritual". La defensa dijo que la internación podía durar diez días.

El fiscal Luciani se opuso. Señaló en su dictamen que autorizar a Pavesi significaba un riesgo de que no esté presente en el inicio del juicio. Lo mismo había dicho cuando se opuso al viaje a Cuba de la ex presidenta Cristina Kirchner, aunque en ese caso el Tribunal Oral la autorizó.

Luciani también explicó que había una divergencia entre los 15 días que recomendaba el médico y los 10 días alternativos que planteó la defensa, que no era comprensible ni se explicaba por qué la internación debía ser en ese sanatorio -a mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires- y no en uno más cercano y que el diagnóstico médico no era preciso, sino genérico. Y por último le pidió al Tribunal Oral que Pavesi, de 67 años, sea revisado por el Cuerpo Médico Forense para determinar su estado de salud físico y psíquico.

Los jueces compartieron el criterio y rechazaron la autorización. "Ni de la citada presentación de su asistencia técnica ni del certificado médico que acompañó luce un claro diagnóstico de entidad suficiente que amerite la internación solicitada", sostuvieron los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que hicieron referencia a la "orfandad de constancias médicas". Agregaron que tampoco se alegaron "cuestiones de urgencia" y que Pavesi no tiene domicilio en Misiones, sino que vive en la ciudad de Buenos Aires.

"Finalmente, y no menos importante, es la proximidad del inicio de la fecha de audiencia de inicio de debate, por lo que entendemos que, a fin de no poner en riesgo su realización, y por los antes mencionados, corresponde no hacer lugar a la autorización de viaje", concluyeron y ordenaron que el Cuerpo Médico Forense revise a Pavesi.

Pavesi, ex director de Vialidad de Santa Cruz de diciembre de 2007 a febrero de 2013, es uno de los 13 acusados en el juicio que se realizará en los tribunales de Comodoro Py. Junto con Cristina Kichner también serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez.

La acusación es por la presunta concesión irregular de obra pública para Santa Cruz a las empresas de Báez durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Según la imputación, muchas de esas obras nunca se terminaron pero se cobraron y tenían sobreprecio.