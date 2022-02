Al final se mostró conciliador. Al despedirse, Máximo Kirchner agradeció a los presidentes de los demás bloques, "con quienes hemos discutido fuerte pero siempre sin faltarnos el respeto y de quienes también aprendí mucho".

El silencio que ensordece de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue la nota más preocupante que dejó la renegociación de la deuda por 44.500 millones de dólares hasta 2025. El gobierno se preocupó en salir reiteradamente a aclarar que el acuerdo no implicaba un ajuste, a pesar de que se acordó una reducción gradual del déficit fiscal hasta el 2,5% del PIB en 2022, el 1,9% en 2023 y el 0,9% en 2024. Pero el combo incluye una quita de subsidios a las tarifas de gas y electricidad, que desde el corazón del kirchnerismo duro, la exembajadora de Argentina en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, tildó como "un tarifazo". Hasta ahí era una incógnita cuál sería la reacción de Cristina y de su hijo Máximo frente al acuerdo. Algunos aventuraban que, aunque no lo aceptaban, iban a acompañar por el bien del Frente de Todos. Pero las frágiles relaciones dentro de la alianza gobernante sufrió ayer un cimbronazo de consecuencias todavía impredecibles: El diputado nacional Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, lo que implica un golpe político de alto impacto para el presidente Alberto Fernández y abre interrogantes acerca de si este portazo en la Cámara Baja del kirchnrismo se puede replicar en el Senado cuya natural es Cristina en su carácter de Vicepresidenta.



Lo concreto es que en la tarde-noche de ayer, Máximo Kirchner, el jefe de La Cámpora, renunció a la presidencia del bloque de diputados nacionales del oficialismo en discrepancia con "la estrategia utilizada" por el Gobierno nacional "y los resultados obtenidos" en la negociación para llegar a un acuerdo con el FMI por la deuda externa.



"He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputado del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", dijo Kirchner en un comunicado.



El diputado añadió que "sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán".



"Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de "beneficios". La realidad es dura. Vi al presidente (Néstor) Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones", sostuvo.



El día ya venía complicado para el Frente de Todos con las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que mandó "a laburar" al kirchnerismo tras algunas críticas al acuerdo con el FMI. Por eso, algunos analistas afirman que Cristina habló a través de su hijo y pateó el tablero. Con este clima, el Presidente quizá deba cambiar su estrategia de llevar el acuerdo al Congreso para su aprobación ya que ni los suyos lo apoyan como dejó en evidencia Máximo. Sin el respaldo de Cristina ¿puede caerse el acuerdo con el FMI? Nadie sabe.



Mientras tanto, esta cuasi fractura en el Gobierno no tomó por sorpresa a la oposición que no tardó de tildar como "irresponsable" la renuncia de Máximo a presidir el bloque del FdT. Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio (JxC), reaccionó con su habitual ironía a la renuncia y expresó en su Twitter: "¡Estas son internas y no las de Cambiemos!". Luego agregó, con un enigmático posteo: "Jaque". Por su parte, Hernán Lombardi, (JxC) se expresó y tildó a los miembros del arco oficialista de "irresponsables". También se pronunció Alfredo Cornejo. "Máximo Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos años. No tienen un programa común y solo se unieron para conquistar el poder. Esta falta de coincidencias no han hecho más que generar incertidumbre desde que están en el gobierno", escribió. Por otro lado, el también radical Mario Negri sostuvo en un comunicado que "queda claro que hay una grave crisis política en el Frente de Todos". "Veníamos diciendo que había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo duro con respecto al acuerdo del Gobierno con el FMI", agregó a modo de haber presentido este escenario.

>> Las frases picantes que siguen sonando

"Decido liberar al Presidente para que no se sienta presionado, como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno. ¿Presionar? No. Eso lo hace el FMI".

"Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco".

"No aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza".

"Si algunos dudan de mi nivel de pragmatismo les recuerdo que como Jefe de Bloque acompañé la sanción de la Ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera, sin quita de capital pero con quita de intereses, realizada por el Gobierno en el año 2020, a pesar de estar en profundo desacuerdo con algunos de sus artículos".

"Permaneceré dentro" de la bancada "para facilitar la tarea del Presidente y su entorno".



Dardos para Macri

Máximo recordó que "desde el día en que, en el año 2018, Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al FMI, a quien Néstor Kirchner a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares, lograra desterrar de nuestro país, sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país".