Multitud en el Congreso. Un centenar de mujeres de organizaciones unificadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito se movilizaron al Congreso de la Nación, para apoyar el proyecto que lo despenaliza.

La Cámara de Diputados realizó ayer la primera audiencia sobre el proyecto de despenalización del aborto con la exposición de unos treinta oradores a favor y en contra de esta propuesta, lo que dejó a la luz las diferencias irreconciliables que existen sobre esta iniciativa.



Un plenario de cuatro comisiones recibió las opiniones de una treintena de expositores propuestos por los legisladores sobre este proyecto para reformar el Código Penal y eliminar las sanciones por la interrupción de la gestación en la semana catorce.



Estas audiencias se repetirán los martes y jueves hasta agotar la listas de oradores, lo que sucederá a fines de mayo. A partir de allí se empezará a definir si los impulsores de la legalización del aborto consiguen emitir dictamen de mayoría y los votos para sancionar en junio esta iniciativa.



La reunión coordinada por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro); junto a sus pares de Salud, Carmen Polledo (Pro); de Familia, Alejandra Martínez (radicalismo), y Legislación Penal, Gabriela Burgos (radicalismo), se desarrolló en dos tramos, donde expusieron a la mañana los que estaban a favor y a la tarde los que rechazan este proyecto.



Sólo se produjo un cortocircuito entre el periodista Luis Novaresio y Polledo cuando el conductor, dirigiéndose a la legisladora, le dijo: "Carmen, usted no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo", a lo cual la dirigente macrista le recordó que ese proyecto "no respeta la objeción de conciencia" de los médicos.



La primera en exponer a la mañana en favor de la despenalización fue la abogada e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Paola Bergallo, quien puso de relieve que no se ha "tomado en serio garantizar las indicaciones de aborto en los casos en los que es legal". Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, "el punto de partida es tener en claro que el derecho penal en Argentina respecto del aborto ha fracasado".



Desde la oposición al proyecto, el director de la Asociación Profamilia, Oscar Botta, dijo que "el aborto aumenta la tasa de violencia intrafamiliar y abuso infantil". En tanto, el exjuez de la Corte Suprema y exfuncionario menemista, Rodolfo Barra, señaló que "la humanidad comienza en la concepción".



Por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Nelly Minyersky aseguró que "los derechos de las mujeres y el derecho a la vida real es una asignatura pendiente". En tanto, las actrices Griselda Siciliani y Carla Peterson leyeron una carta en la que advirtieron: "No estamos a favor del aborto sino a favor de la despenalización" por el derecho a elegir". En ese marco, el médico pediatra Diego Montes de Oca dijo que "el aborto es una situación de gran conflicto, y sabemos que aumentan luego de ser legalizados".



Fuente: Télam



>> Marchas a favor y en contra del proyecto

Un nutrido grupo de personas se concentró ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para participar de las manifestaciones a favor y en contra de la despenalización del aborto.



Mujeres, hombres, familias enteras y columnas de diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales participaron de la concentración a favor del proyecto para la despenalización del aborto.



Esta movilización fue la más numerosa y ocupó toda la calzada de la avenida Rivadavia entre Callao y Riobamba, dónde además se montó un escenario.



Cerca de las 18 todos los manifestantes que formaban parte de la movilización a favor del proyecto elevaron los pañuelos verdes que identifican la campaña a favor de la despenalización para que los medios de prensa presentes pudiesen tomar imágenes del "Pañuelazo". Una organización identificada con banderines rojos con la leyenda "en defensa de la vida", reunió a cerca de doscientos manifestantes en el acceso al anexo de la Cámara de Diputados sobre la calle Riobamba, entre Rivadavia y Mitre, dónde cantaron consignas en contra de la despenalización.