El Gobierno nacional avanza en el reordenamiento del programa Potenciar Trabajo, con el que apuesta a "llegar mejor" a los beneficiarios, al tiempo que busca "seguir fortaleciendo sus capacidades productivas", por lo que más de 170 mil titulares del programa ya validaron sus datos.



"Más de 170 mil titulares del Potenciar Trabajo ya hicieron la validación de su identidad y completaron el formulario", informó a Télam la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Se refirió así al proceso lanzado esta semana por la cartera a su cargo y la normativa publicada el viernes en Boletín Oficial. Se trata de un trámite gratuito y obligatorio y que debe ser realizado por todas las personas destinatarias del programa.



En diálogo con Télam, Tolosa Paz indicó que la validación de esos 170 mil titulares en cuatro días -desde que se hizo el anuncio- permitió a las autoridades "triplicar las auditorias presenciales realizadas hasta la fecha".



"Tenemos que seguir insistiendo e invitando a todos los y las titulares, a realizar la auditoria para seguir sosteniendo este programa tan importante. El número fue muy satisfactorio así que vamos a seguir reforzando la validación de aquí al 6 de enero" que es la fecha límite establecida, indicó la ministra.



Para la funcionaria, la validación y sobre todo "la comunicación con los y las beneficiarios y beneficiarias es clave" porque permite al Estado "llegar más rápido y más eficientemente" a las necesidades. Por otra parte, permite "construir el direccionamiento del Potenciar Trabajo hacia la etapa que viene, que tiene que ver con seguir fortaleciendo sus capacidades productivas".



La funcionaria también aseguró que "la educación y el trabajo, que son dos de las condiciones del Potenciar, también van a estar muy presentes a partir de que terminemos con esta instancia de validación de datos".



El último viernes, en el Boletín Oficial, se publicó el Procedimiento de Autogestión, Comunicación y Actualización de Datos del programa Potenciar Trabajo.



La resolución 2035/2022 firmada por Tolosa Paz, establece que "la actualización de datos es un procedimiento personal y obligatorio que se llevará a cabo entre los días 22 de noviembre de 2022 y el 6 de enero de 2023 para todas las personas que integran el programa".



El objetivo es "desarrollar un canal de comunicación y de actualización de datos de los titulares del Programa Potenciar trabajo dentro el entorno de la App Mi Argentina" y "validar la identidad de todos los titulares del programa mediante validación de datos filiatorios y verificación antropométrica" por medio de la aplicación.



También se busca "actualizar y ampliar la información nominal disponible sobre los titulares del programa ya identificados en la app Mi Argentina a los efectos de promover mayor transparencia en la gestión y adecuar las acciones del programa en términos de los saberes previos y aspiraciones laborales de los titulares", agrega uno de los anexos publicados.



El trámite es gratuito y obligatorio para todas las personas destinatarias del programa, y podrá realizarse hasta el 6 de enero de 2023 a través de la aplicación Mi Argentina. "Este trámite es condición ineludible para mantener el Potenciar Trabajo, y solo deben cumplirlo las personas que ya se encuentran en la nómina del programa, ya que no habrá nuevas altas", indicaron desde el ministerio.



Además, señalaron que "quienes tengan dificultades para cumplimentar el procedimiento, pueden acercarse con su celular a la Unidad de Gestión a la que pertenecen o al Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social más cercano a su domicilio, donde recibirán ayuda para completarlo".



"Esta información será muy útil para seguir trabajando con gobernadores, intendentes y Unidades de Gestión en el fortalecimiento de unidades productivas y la búsqueda de la actividad laboral con el programa Puente al Empleo", señaló Tolosa Paz a través de un comunicado.



La titular de la cartera había anticipado la semana pasada en conferencia de prensa la realización de una auditoría interna de los procedimientos administrativos para detectar posibles inconsistencias en los procesos de alta y baja del programa Potenciar Trabajo. "Si hay debilidades en nuestros propios sistemas, con ese informe tomaremos decisiones para mejorar el control de los procedimientos", subrayó en esa oportunidad.



También dijo que "hay un proceso de investigación, por eso sometemos esta información a que la Justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias estableciendo si hubo o no delitos".



La ministra detalló en la conferencia que a partir del 22 de este mes y hasta el seis de enero próximo los beneficiarios del Potenciar Trabajo "deberán efectuar la revalidación biométrica de identidad de los titulares del programa" a través de una app o en la web de Mi Argentina (https://www.argentina.gob.ar/miargentina), que será "en forma gratuita, transparente y obligatoria", y que quienes no la hagan "quedarán excluidos" del programa.

