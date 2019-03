El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay criticó este miércoles el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional al considerar que el sistema de bandas cambiarias es "diabólico" y marcó la falta de un gran acuerdo nacional con empresarios y sindicalistas, sobre el cual reveló que no pudo concretarse en el inicio del mandato porque el presidente Mauricio Macri no quiso "compartir su poder".

En un reportaje en el programa Animales Sueltos del canal América, el ex ministro planteó sus diferencias con respecto a las negociaciones que encabezó Nicolás Dujovne.

Según Prat Gay, "el Fondo tiene una receta que aplica a los casi 200 países que son miembros" y luego los países "llevan al directorio una propuesta que tiene que estar dentro de los parámetros de lo que es la receta habitual, y ahí no hay demasiado lugar para matices".

Asimismo, el ex funcionario de Cambiemos cuestionó los diagnósticos que hacen desde el Gobierno sobre el problema de la inflación y puso como ejemplo su experiencia en 2003, cuando fue presidente del Banco Central en la presidencia de Néstor Kirchner.

"En 2003 la cantidad de dinero aumentó cerca del 30%, la inflación anual fue 3,7% y veníamos del 40% de 2002. Entonces, que alguien me explique a mí, que estuve en el Banco Central, que la emisión es la principal razón de la inflación", explicó.

"La receta ortodoxa te dice que los principales factores de la inflación son el financiamiento monetario del déficit fiscal. Hoy no tenés déficit ni emisión y sigue habiendo inflación. Es un fenómeno mucho más complejo, se trata de la confianza, de las expectativas", dijo Prat Gay.

"Cuando vos no te plantás con autoridad frente al Fondo y dejás que imponga su programa, estás expuesto al modelo de ajuste", advirtió.

Prat Gay se refirió al sistema de bandas que emplea el Banco Central para contener el nivel del dólar y dijo: "El Fondo le prohíbe al Banco Central vender o comprar dólares dentro de la banda. Acá está el primer error de diseño: la zona de no intervención es inmensa. Si hubiera un susto, el Banco Central no puede hacer nada, simplemente tiene que correrse y esperar a que (el dólar) llegue a 50, y cuando llegue a 50 sólo puede vender de a puchitos por día... es bastante diabólico el esquema".

Por otra parte, reveló que cuando Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015 y él se preparaba para asumir como ministro, el flamante gobierno tenía pensado convocar a todos los sectores de la economía a un gran acuerdo nacional para controlar los precios.

"Cuando asumimos, en la preparatoria de diciembre de 2015, un punto central de la estrategia económica era hacer un acuerdo con empresarios y sindicatos", dijo, y precisó: "Fijamos una fecha, la tercera semana de enero".

Sin embargo, contó que "a mitad de camino", el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, le dijo: "Alfonso, no vamos a hacer lo del acuerdo social, porque el Presidente no tiene por qué compartir su poder en este momento que es el poder máximo".



"Eso es lo que dificultó muchas de las cosas en el arranque", reflexionó Prat Gay.