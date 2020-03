El presidente Alberto Fernández exhortó ayer a los líderes empresarios a asumir el compromiso de frenar los aumentos los precios, en sintonía con el congelamiento que rige en las tarifas de varios servicios públicos y en el valor de los combustibles.

Fernández dijo a los dirigentes que es necesario "comprometerse con la Argentina, no sólo con los resultados de sus empresas". "No es posible que los precios sigan subiendo; eso debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles", dijo el jefe del Estado al participar ayer al mediodía de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Ante un auditorio compuesto por los principales dirigente empresarios de Argentina, el mandatario señaló que el gobierno trabaja para ayudar al sector productivo a recuperarse y pidió una colaboración como contrapartida.

"Lo hicimos frenando las tarifas de luz y de gas; frenando el aumento del combustible; abriendo el crédito nuevamente del Banco Nación y del Banco Provincia. No es posible que con todo eso los precios sigan subiendo", enfatizó Fernández, quien exhortó al sector alimenticio a "hacer una revisión de lo que está pasando".

"Sería más llevadero si los empresarios nos ayudan a contener este tema", agregó el Presidente.

Télam