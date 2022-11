En medio de un clima de dudas en el sector empresario, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que planea avanzar en un programa de estabilización de precios durante el verano, que se extenderá entre diciembre y marzo.

El objetivo de este programa es 'que permita que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad', en cuanto a los precios de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de higiene personal, señaló Massa en declaraciones a El Destape Radio.

Ahora, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que avanzan con un nuevo congelamiento para 1.500 productos de la canasta básica.

El anuncio fue recibido con una mezcla de sorpresa y dudas por las empresas de alimentos que hasta hace unos días estaban negociando el lanzamiento de una canasta de productos con el precio impreso en los envases.

En una entrevista con El Destape, el ministro de Economía adelantó su idea de dejar de lado el lanzamiento de esta canasta -que incluso había sido bautizada con el nombre de "Precios Justos"- y en su lugar anunció un congelamiento por cuatro meses que alcanzará a un "grupo de empresas que representa el 86% de lo que consumimos todos". "El resto tendrá un esquema de variación (de precios) mucho más moderada", agregó.

Massa además señaló que los clientes finales podrán monitorear el cumplimiento del congelamiento a través de la app Mi Argentina y el escaneo de los códigos QR de los precios de los productos alcanzados por la medida.

"Cada celular leerá el código de barras que tenga el paquete y le va a aparecer el precio que corresponde a ese producto. Si el comercio no cumple, habrá dos botones para denunciar que no está cumpliendo. Para esto aumentamos 60 veces las multas que tienen que pagar los supermercados", explicó el ministro de Economía.

Con esto del código QR se reemplaza la idea inicial de que los productos que formen parte del acuerdo lleven su precio impreso en el envase -para evitar que los comercios cobren más de lo acordado-. Fue descartada por las dificultades que implican para las empresas, ya que deben hacer un cambio de packaging que puede demorar varias semanas o meses.

El anuncio del congelamiento de precios no dejó de sorprender a las empresas que venían negociando hasta ahora un acuerdo para una canasta.

El ministro se había pronunciado en contra de los congelamientos de precios. "Es como pisar una manguera", comentó. "Frenás por un rato pero el agua está", había dicho. "Al final, terminó pisando la manguera, por más que este tipo de recetas ya demostraron que no funcionan", explicaron en una compañía.

La preocupación de las empresas pasa por la falta de comunicación. "El último contacto lo tuvimos hace dos semanas, cuando nos pidieron algunos productos para la canasta de Precios Justos y después no tuvimos ninguna llamada más", señalaron en otra compañía. Desde una de las empresas destacaron que en las charlas con los funcionarios no se pidió que el acuerdo sea obligatorio así que analizarán la decisión de participar o no.

¿Y el bono?

En cuanto al bono a privados, Massa dijo que hay que buscar ‘un mecanismo que nos permita resolver (sin desatender) a (empleados) municipales’, que tuvieron ‘menor recuperación’.

Sobre las PASO

Massa dijo que se debería ‘llamar a la mesa del Frente de Todos para que fije una única posición’ en torno a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

(PASO).

Prepagas

El ministro de Economía se quejó del aumento de la medicina prepaga. Pero dijo que le toca ‘trabajar en la solución. (El aumento) debería estar asociado a la tasa de uso’.