El exjuez Norberto Oyarbide volvió a referirse a su situación personal luego de figurar entre los citados por la Justicia para presentarse a una declaración indagatoria por el escándalo de las anotaciones que realizó Oscar Centeno, el chofer del exsecretario de Coordinación en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.



De acuerdo a lo que se desprende del contenido de los cuadernos, que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, Oyarbide mantuvo numerosas reuniones con los involucrados en el supuesto pago de coimas durante los mandatos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.



"Me parece bastante acertado el calificativo de escándalo porque se generó todo un revuelo en torno a esta cuestión, que por cierto me tiene muy preocupado y estoy sin haber recibido ningún tipo de notificación por parte del tribunal. Me entero por los medios de que estoy entre los nominados, no para el Oscar, sino para ir a prestar una declaración indagatoria", afirmó el exmagistrado en declaraciones al canal C5N.