El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó hoy el lanzamiento de la quinta edición del Previaje, defendió la inversión del Estado para promover la actividad económica y afirmó que “los argentinos tenemos con qué salir adelante”.



En ese marco, convocó a la ciudadanía a “defender al país y a lo que valemos”, durante su participación en un acto en Paraná, Entre Ríos, que compartió con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el gobernador de esa provincia, Gustavo Bordet.



También formaron parte del lanzamiento la vicegobernadora María Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani; el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; y autoridades de Turismo de distintas provincias.



“A pesar de las dificultades que tenemos como país, la crisis que tenemos que atravesar está terminando, y eso nos permite mirar un 2024 mucho mejor”, dijo el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).



La nueva edición del Previaje permitirá la compra de servicios turísticos entre el 1 y el 7 de septiembre próximos, para ser utilizados entre el 29 de ese mes y el 17 de octubre en todo el país. De esta manera, se incluye el último fin de semana extralargo del año (del 13 al 16/10, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).



Previaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor de las compras relacionadas con el viaje en créditos. En el caso de personas afiliadas al PAMI, la devolución será del 70%.



La tarjeta de PreViaje se podrá utilizar tanto en servicios turísticos (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) como en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros) de todo el país hasta el 31 de octubre de 2023.



Los prestadores turísticos que participaron de PreViaje 4 no deberán volver a inscribirse en esta edición. Tampoco es necesario que los locales del sector estén registrados en el programa para recibir pagos con la tarjeta, informó el Ministerio de Turismo.



“El Previaje es la decisión del Estado de invertir en una política para promover una actividad económica. El Estado le devolverá a la gente el 50% de lo que gasten y hasta 100.000 pesos para poder hacer turismo” dentro del país, destacó Massa.



“Estamos en un momento especial del país donde algunas cosas que tenemos se ponen en juego. Tenemos turismo receptivo porque tenemos el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) que promociona a la Argentina en el mundo”, resaltó el jefe del Palacio de Hacienda.



Y agregó que “podemos hacer el Previaje porque tenemos nuestra aerolínea de bandera a la que además de agregarle durante todos estos años frecuencias y servicios, en pocas horas la estaremos equipando con 12 aviones Embraer nuevos de mayor capacidad”.



En esa línea, Massa cuestionó -sin nombrarlos- a los candidatos a presidentes de la oposición al sostener que “hay otros que dicen que esto es un gasto: que Aerolíneas, el Inprotur y el Previaje son gastos, y que tiene que viajar el que pueda".



Tras lo cual afirmó que "no somos ese país de mierda que ellos dicen y por eso queremos que cada argentino y argentina tenga la oportunidad de conocerlo y recorrerlo”.



Y prosiguió: “Los invito a defender un proyecto industrial porque el turismo es una industria sin chimenea, la gastronomía son industrias sin chimeneas que nos genera casi 650.00 empleos y más de US$1000 millones por mes de ingresos de divisas”.



Por último, el candidato a presidente por Unión por la Patria sostuvo que "para nosotros el Previaje 5 es un paso más en un camino" y prometió que "van a haber Previaje 6, 7, 8, 9 y 10 si en octubre y en noviembre los argentinos nos dan la oportunidad de seguir adelante".



De acuerdo a información oficial, en las cuatro ediciones anteriores hubo 7 millones de turistas que accedieron al programa.



El beneficio tuvo un impacto positivo para las economías regionales de más de $658.000 millones y generó más de 60.000 empleos.



El costo fiscal de la medida es bajo porque el Estado nacional recupera el 83% de lo invertido mediante recaudación.



Hasta el momento participaron de Previaje más de 20.000 establecimientos turísticos, y las provincias de Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, Neuquén, Misiones, Entre Ríos y Salta recibieron más del 62% de los comprobantes cargados.



Al respecto, Lammens destacó hoy durante su intervención en el acto oficial que "Previaje es la política pública mas importante de la historia en términos de turismo".



"No es suficiente un Estado presente sino uno que sea inteligente, eficiente y que invierta en la ciudadanía", agregó el ministro.



Y ponderó que "el turismo hace 16 meses seguidos que encabeza la creación de empleo registrado y es uno de los sectores que mas aporta en términos de divisas y que más ha crecido en la evolución interanual".