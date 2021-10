El Gobierno nacional presentó ayer el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que prevé un conjunto de incentivos para el desarrollo de una nueva industria, su infraestructura y cadena de valor, junto a un menor impacto ambiental del parque automotor producto de un aumento de su eficiencia energética.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la planta industrial de la automotriz Toyota, ubicada en el partido bonaerense de Zárate, minutos después de acompañar la visita realizada a la terminal por el presidente Alberto Fernández.

La expectativa es que se concreten inversiones por U$S 8.300 millones en el próximo decenio (U$S 5.000 millones en las terminales), con U$S 5.000 millones anuales de exportaciones.

Kulfas destacó que el proyecto de Movilidad Sustentable -uno de los que había anunciado el 1 de marzo el presidente- apunta a "un crecimiento que genere equilibrio macroeconómico y en las cuentas públicas, con sustentabilidad ambiental y social, mediante la creación de empleos".

El proyecto representa "una ventana de oportunidad única para reposicionar y ampliar capacidades de la industria automotriz argentina en el mundo", se explicó en ocasión de la presentación del articulado que se remitirá al Congreso.

La iniciativa busca ampliar la plataforma automotriz con vehículos eléctricos, vehículos con celda de combustible y nuevas categorías (micromovilidad).