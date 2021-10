Justo cuando en el Ministerio de Economía dan nuevamente por cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde La Cámpora salieron a presionar muy fuerte a la Casa Rosada con una advertencia que vuelve a meter ruido en la negociación: "Esa deuda no la vamos a pagar".

El mensaje de la agrupación de Máximo Kirchner, el jefe del bloque oficialista de diputados nacionales, llegó a través de un video en redes sociales, que compartieron entre otros el ministro del Interior argentino, Eduardo "Wado" De Pedro, y el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

"Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar, con el hambre de la gente no se jode nunca más", dice el cántico estrenado el fin de semana pasado durante una jornada en la ex Esma que cerró la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el video se lo ve a su hijo, Máximo Kirchner, cantando con militantes. En su último discurso, el diputado advirtió que "cada dólar que se destine al pago de la deuda, es un dólar menos para el pueblo".

El momento elegido para difundir el video no parece casual. Se dio el mismo día que, como revelaron medios nacionales, desde el Ministerio de Economía hicieron trascender que en materia técnica el acuerdo con el FMI está cerrado y lo que resta son definiciones políticas para ponerle fecha al anuncio. El presidente argentino Alberto Fernández le dijo a empresarios que posiblemente se termine de cerrar en diciembre.