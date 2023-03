"Los reclamos no son contra el Servicio Penitenciario, sino apuntados a la resolución de las causas judiciales y la situación sobre las denominadas condenas cortas", informaron este martes desde el Ministerio de Seguridad.



En ese sentido, añadieron que "desde las distintas áreas están haciendo controles y un relevamiento diario de la situación de cada una de las personas que están con esta medida".



"Estamos decididos a morir de pie en este atentado contra los derechos humanos y los principios constitucionales que pareciera que cuando se trata de perspectiva de género por más que el hecho no haya existido o no existan pruebas contundentes si lo dijo una mujer estás en graves problemas", precisaron los presos en un comunicado que hicieron trascender.



Los detenidos reclaman la resolución de las causas judiciales y criticaron que "la Justicia no averigua en profundidad cuando se trata de género".



Le manifiestan al Ministerio Público Fiscal que por "simples relatos de las denunciantes" están tras las rejas.



"Actualmente tenemos 322 personas privadas de libertad bajo esta medida, 170 del pabellón 5 de Boulogne Sur Mer y 152 del Módulo 1 de San Felipe", detallaron desde el ministerio. (Télam)