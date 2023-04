El Gobierno puso en marcha el Previaje 4, medida que tiene como finalidad el incentivo del turismo interno y el fortalecimiento de la industria nacional. La cuarta edición del programa permitirá viajar por la Argentina entre el 24 de mayo y el 30 de junio con una devolución de 50% en una serie de servicios.

Para ello, el ministerio de Turismo y Deportes publicó en el Boletín Oficial la Resolución 107/2023 que pone en marcha la iniciativa. De esta forma, el Gobierno busca una importante afluencia de turistas por todo el país fuera de la temporada alta y que el sector tenga un buen nivel de facturación durante todo el año.

Previaje 4 tendrá el mismo funcionamiento que las ediciones anteriores: por las compras realizadas a prestadores turísticos inscriptos en el programa se recibirá una devolución del 50% del monto total -beneficio que asciende al 70% para jubilados de PAMI- que se acreditará en una tarjeta o billetera electrónica del Banco Nación para luego utilizarse en la adquisición de otros servicios turísticos o en gastronomía y entretenimiento.

El beneficio abarca vuelos, hoteles, paquetes, alquileres de autos, productos regionales y actividades realizadas dentro del territorio argentino.

Asimismo, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, firmó un acuerdo de tarifas máximas para servicios de alojamiento con las cámaras hoteleras y otro con precios de referencia para los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes. El listado puede consultarse en la web https://previaje.gob.ar/ a partir de hoy. La fiscalización estará a cargo de la Secretaría de Comercio y advirtieron que aplicarán sanciones a quienes incumplan el convenio.



Fechas para comprar y fechas para viajar



De acuerdo al cronograma establecido, a partir de hoy podrán inscribirse los prestadores que deseen adherir al programa hasta el 21 de abril inclusive.

Por su parte, quienes programen su viaje deben comprar los servicios entre el 19 y el 25 de abril exclusivamente y cargar sus comprobantes hasta el 28 de este mes.

El período en el que se podrá viajar gozando de este beneficio es desde el 24 de mayo al 30 de junio, incluidos los fines de semana largos del 25 al 28 de mayo y del 17 al 20 de junio.



¿Cuáles son los montos mínimos y máximos de compra?



El monto mínimo acumulado deberá ser de $10.000 pesos entre uno o más comprobantes y el importe mínimo de cada comprobante debe ser de $1.000 pesos para poder participar del programa.



¿Cuáles son los topes de crédito?



Los topes de crédito serán los siguientes:

Hasta setenta mil pesos ($70.000) de tope de reintegro en las compras anticipadas de: Servicios de alojamientos turísticos. Empresas de viajes y turismo y servicios de agencias de turismo. Vuelos nacionales y micros de larga distancia.

Hasta cinco mil pesos ($5.000) de tope de reintegro en las compras anticipadas de: Excursiones y/o traslado de trenes especiales y servicios de excursiones lacustres, fluviales y marítimas con fines turísticos, servicios de transporte automotor de pasajeros. Alquiler de autos u otro transporte terrestre sin operación ni tripulación.

Servicios de centros: de esquí, de pesca deportiva, de turismo salud, turismo termal y/o similares, turismo aventura, ecoturismo o similares y otros centros de actividades vinculadas con el turismo.

Bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques de diversiones, parques temáticos, parques recreativos, museos y preservación de lugares y edificios históricos.

La posibilidad de acceder al beneficio es por persona mayor de 18 años, siempre que los comprobantes estén a su nombre. Todas las compras deben ser efectuadas con tarjeta de débito, crédito, pago electrónico, billetera virtual o transferencia bancaria. El crédito puede ser utilizado en toda la cadena turística hasta el 31 de octubre inclusive.

Guía Paso a Paso



1- Acceder a la página oficial de https://previaje.gob.ar/ y seleccionar la opción "Ingresar".

2- Completar los datos de la cuenta miArgentina.

3- Realizar la inscripción al programa completando datos personales, datos de contacto y lugar de residencia.

4- Clickear en "Agregar medio de acreditación". Si ya participaste de las ediciones anteriores, podes utilizar la misma tarjeta. Caso contrario, podes solicitar una nueva. Si los datos son correctos, seleccionar opción "Confirmar cuenta".

5- Click en "Nuevo viaje".

6- Completar los datos del viaje: nombre, fecha, cantidad de pasajeros, vínculo, itinerario.

7- Seleccionar botón "Cargar comprobante".

8- Detallar los datos de todos los comprobantes asociados al viaje.

9- Validar datos y guardar



¿Qué tipo de compras NO están incluidas en el programa?



No generarán beneficio ni estarán alcanzadas por el programa las compras de servicios a prestarse o a desarrollarse total o parcialmente fuera del territorio nacional; las compras de servicios de alojamiento ubicados en la misma localidad de residencia de la persona beneficiaria; las compras de servicios mayoristas; las compras realizadas bajo la modalidad "pago en destino"; el alquiler temporal de casas y/o departamentos y/o habitaciones de uso doméstico y/o destinado a vivienda; y las compras realizadas mediante prestadores turísticos que no se encuentren inscriptos.