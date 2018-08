Tensa espera. Hoy aprobarían el dictamen de Comisión del proyecto que autoriza a Bonadio a allanar propiedades de CFK. Se votaría el jueves en una sesión especial.

La exPresidenta y actual senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, enfrentará hoy un veredicto de sus pares de la Cámara Alta que puede embarrar la cancha a sus aspiraciones presidenciales en 2019 y comenzar a despejar el camino del PJ racional que busca sacarla de juego.



Es que este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá para analizar el pedido de allanamiento del juez federal Claudio Bonadio al domicilio de Cristina, en el marco de la causa que la investiga por presunto pago de coimas en la obra pública durante su gobierno.



La llave de todo la tiene el Bloque Justicialista que conduce el senador Miguel Angel Pichetto, que estaría dispuesto a permitir los allanamientos pero que le cerraría el paso al pedido de desafuero que pesa contra la exmandataria y que podría abrir la puerta a una eventual detención cuando concurra a indagatoria el 13 de agosto próximo.



De todos modos, en la antesala de lo lanzamientos electorales que tiene a Pichetto con pretensiones de ir por la Presidencia, todo puede servir como moneda de cambio.



Hay muchos que ya consideran la situación judicial de Cristina como una posibilidad de ponerla fuera de juego.



La mecánica sería negociar su salida de la contienda electoral a cambio de mantenerle los fueros. Así, sin su presencia en el horizonte del PJ, el Justicialismo podría marchar a paso firme hacia la ansiada unidad que le de chances de ganarle a Mauricio Macri.



Pero todo esto corre por cuenta de las especulaciones políticas futuras. Hoy lo que se decidirá es si permiten abrir el debate para que sea allanada.



El jefe del Bloque Justicialista de Pichetto, cuyos votos son clave para cualquier procedimiento de este tipo, le informó al oficialismo que quería discutir el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de llevarlo al recinto.



De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320), la Justicia no puede realizar un allanamiento al domicilio o las oficinas de un legislador nacional sin contar primero con la autorización de la Cámara respectiva.



Por lo pronto, el magistrado quiere allanar el departamento de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires, la casa en Río Gallegos y la casa que tiene la ex presidente en El Calafate.



"Hay coincidencias con el peronismo en que dadas las circunstancias y novedades del caso de coimas el Senado no se puede negar a avalar un pedido del juez para allanar las casas de Cristina Kirchner y avanzar con el caso que tiene en vilo al país entero", admitió ante un destacado senador de Cambiemos. En este contexto, hoy sería aprobado el dictamen de Comisión y es intención del Senado de que ese proyecto de resolución se apruebe el próximo jueves en una sesión especial.

Moody"s advierte



La agencia de calificación Moody"s aseguró ayer que la detención de varios "líderes empresariales" en Argentina después de que se destapara una supuesta red de coimas a exfuncionarios será "crédito negativo" y un "riesgo reputacional" para las empresas que estén implicadas.



Moody"s hizo referencia específica a Electroingeniería S.A. (Ca estable) y a la energética Albanesi S.A. (B2 estable) y argumentó que "el proceso podría también debilitar la liquidez al aumentar su riesgo de refinanciación" y afectar en las actividades diarias.



Sobre Electroingeniería se advierte que "puede enfrentar serias limitaciones de liquidez debido a

su alta dependencia de fuentes externas de financiamiento" y que "la orden del juez aumenta el riesgo de que tenga problemas para refinanciar sus vencimientos a corto plazo".