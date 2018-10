El intercambio comercial con Brasil arrojó en septiembre un superávit de apenas U$S 6 millones, pero constituye el primer resultado positivo para Argentina desde el 2014, informaron consultoras privadas a partir de datos oficiales brasileños. El comercio bilateral sumó U$S1.860 millones, un 17,5% inferior al registrado el año anterior, consecuencia del descenso del 35,2% de las importaciones procedentes de Brasil, a U$S 927 millones, y a pesar de que las exportaciones argentinas aumentaron 13,1%, para sumar U$S 933 millones.



"Argentina logró revertir el rojo comercial con Brasil por primera vez desde el 2014. Esto se explica por un fuerte retroceso de nuestras importaciones (principalmente vehículos de pasajeros, transporte de carga y maquinaria) como consecuencia de la más que notable depreciación del peso y la recesión económica por la que transita nuestro país", informó la consultora Ecolatina. También durante septiembre, las exportaciones "mantuvieron su expansión, siendo los vehículos de carga y pasajeros y el trigo en grano los que explican mayormente esta dinámica.