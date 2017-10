Pobreza: "Estamos aquí reunidos por todas las deudas que tenemos a pesar de tantas décadas. Lo que vamos a hacer en el país entre todos, es algo que hace muchas décadas no logramos. Es inadmisible que en un país con las condiciones estructurales que tenemos haya tantas personas en la pobreza. Y no exagero cuando digo que somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Si no hay consensos básicos sobre el rumbo, no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones, ni seguridad jurídica ni competencia empresaria. No se trata de ajustar sino de poner, de ceder en algo para que gane el conjunto. Reformar es crecer. Creo en la necesidad de pensar en una agenda de reforma permanente. Para salir de la pobreza tenemos que organizarnos", dijo el presidente Mauricio Macri.







Gradualismo: "En el camino del gradualismo, hay quienes no pueden esperar. Hay cambios que tenemos que hacer lo más rápido posible para que los argentinos salgan de la pobreza y para que la clase media pueda crecer. Ya vimos que no nos sirvieron los atajos y a dónde nos llevaron las avivadas. Queremos acabar con los privilegios que salvan sólo a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad".







Responsabilidad fiscal: "No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos. Debemos reducir la carga tributaria con una relación cooperativa entre Nación y Provincias. Tenemos que comprometernos al equilibrio fiscal en todos los niveles del gobierno. Esto no es negociable, no es nuestro dinero el que nos toca administrar, es el dinero de todos los argentinos. Los convoco (a los gobernadores) a pensar en soluciones duraderas. Con los gobernadores tenemos que desandar juntos la escalada de impuestos que Nación, provincias y municipios hicieron en los últimos años. Queremos que los argentinos valoren el equilibrio fiscal como el principio de un buen gobierno".







Inflación: "Es fruto de una mala política y este año estará bajando a menos que en 2009. Un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación. Necesitamos una moneda estable, más créditos para sostener la inversión. Pero el crédito se basa en la confianza".







Impuestos: "Tenemos impuestos que ningún país tiene, demasiado alto y un sistema complicado y engorroso. Queremos avanzar hacia un sistema de impuestos más simple, que beneficie la inversión y el empleo.







Jubilaciones: "Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre el sistema previsional. Sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. A mi entender no deberían existir las jubilaciones de privilegio. El sistema seguirá siendo universal, público y de reparto, pero también necesitamos que sea justo, que todos los argentinos trabajemos el mismo tiempo".







Empleo: "Avancemos hacia un esquema de regla de juego que fomente el empleo privado formal. Si queremos salir de la pobreza tenemos que crear más trabajo. Vamos a seguir combatiendo los excesos en la ligitiosidad laboral, (que) se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Seremos implacables cuando se violen las normas de competencia en perjuicio de la gente. No podemos seguir siendo uno de los países más cerrados. No hay manera de salir de la pobreza si no nos convertimos en un país exportador".







Pymes: "Queremos facilitar las cosas: simplificar normativas, eliminar tramites innecesarios. (Lo que se busca es) dejar atrás un estado complicado, lento y burocrático pensado sobre normas llenas de vueltas", dijo y ejemplificó con las 1.500 declaraciones juradas al año que debe presentar una pyme.







Fortalecimiento institucional: "Hay que construir un Estado que no esté al servicio de la política. Esto incluye reformas en la justicia, el sistema electoral y castigar la corrupción. Hay que ser respetuoso del Poder Judicial; cumplir con el Parlamento. Debemos crear instituciones en que la sociedad confíe. Queremos un país donde la corrupción sea intolerable. Debemos erradicar la cultura del roban pero hacen".







Justicia y sindicatos: "Es otro de los poderes del Estado que ha iniciado un proceso de renovación de confianza. Una sociedad que ya no admite la impunidad ni demoras injustificables. Nada más justo y equitativo que una Justicia que trata a todos por igual. Necesitamos organizaciones sindicales fuertes que representen a los trabajadores. El sistema institucional político quedó anclado en el pasado y tiene que dar un salto hacia adelante. Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene. Las reformas en las que tenemos que avanzar implica que cada uno tiene que ceder un poco, sobre todo los que tienen más privilegios".