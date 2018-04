Kirchnerismo. Jorge Mayoral se sumó al lote de ex funcionarios procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad o corrupción que desbordan los juzgados.

El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a los exsecretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso durante el kirchnerismo, por "abuso de autoridad", con embargos de dos millones de pesos, por omitir controles a la mina Veladero en San Juan.



La decisión se tomó en una investigación abierta a raíz del derrame de cianuro entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, que contaminó varios ríos, entre ellos el Potrerillo, a raíz de una falla en una válvula de esa mina de la empresa Barrick Gold, según el fallo al que accedió Télam.



"Sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015- la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal", afirmó Casanello.



"La ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015", sostuvo el magistrado en el fallo.



Allí señaló, además, que recién después de los sucesos de ese año y "de manera tardía" se ordenaron fiscalizaciones a la mina, en las que se detectaron falencias como "falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa" que al momento del derrame "quedaba a merced de recorridas visuales".



"El retraimiento del Estado -más allá de lo que toca a la autoridad local- permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control", advirtió el juez.



En la fiscalía del caso, a cargo de Ramiro González, siguen abiertas otras dos investigaciones por derrames posteriores, uno el 8 de septiembre de 2016 y otro el 28 de marzo de 2017.



El juez procesó además a la exfuncionaria Beatriz Domingorena, por el mismo delito y con un embargo de un millón de pesos. Domingorena estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.



"Se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos", concluyó el juez en la resolución en el marco de la causa donde actúa como querellante la "Asamblea Jáchal no se toca".



A Mayoral "se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente" y de "promover e instrumentar un sistema de monitoreo ambiental", sostuvo el magistrado.



En el procesamiento se tuvo en cuenta un informe técnico que aludió a "falencias relacionadas con la operatividad" en la mina que "repercutieron" a la hora de facilitar "el flujo de la solución rica derramada sin impedimentos hacia el cauce del río Potrerillos".



Además, en ese informe, se advirtió que el sistema carecía de controles automatizados y todo se hacía de manera manual, y que el derrame "se detectó a raíz de observar una variación significativa en el caudal del río Potrerillos" por parte de un empleado.



Los técnicos que redactaron el informe que está en la causa que investiga Casanello advirtieron que la válvula que supuestamente se rompió por estar expuesta a temperaturas extremas y congelamiento y provocó el derrame, pareció no haberse revisado para comprobar si su diseño era el adecuado.



Además, se sostuvo que la compuerta que comunicaba con el río al canal en el cual ocurrió el derrame fue reemplazada después de ese episodio, "lo cual permite suponer que el estado de la misma al momento del incidente no sería el adecuado".



En cuanto a la contaminación "se informó la presencia de plomo y cadmio en todas las muestras y cromo total en las muestras" tomadas en los ríos Potrerillos, Las Taguas, Blanco con valores "por fuera de lo normado".



En el caso de Lorusso, Casanello ya lo procesó en otra causa penal por irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Glaciares.



En tanto, tras conocerse el fallo de Casanello, desde la Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca celebraron los procesamientos, a los que consideraron "correctos".





Alivio en Jáchal

"Por fin vemos que una parte de la justicia hace cumplir la ley", dijo ayer Saúl Ceballos, referente de La Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca. Para Ceballos, la resolución de Casanello de procesar a dos exfuncionarios de la Nación "debería alcanzar también a otros funcionarios que tuvieron responsabilidad en los derrames como "el exministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, y el exgobernador, José Luis Gioja.