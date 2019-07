La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite de oliva marca Sabores de Arauco. Según fue publicado en el Boletín Oficial, la determinación del organismo se debe a que el producto carece de autorizaciones de establecimiento y de producto, estaba falsamente rotulado y era, en consecuencia, ilegal.

La disposición dice que al "tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República". El Área de Bromatología de la provincia de La Rioja informó que el RNE es inexistente y que el RNPA pertenece a otro producto de otra razón social cuyo estado es no vigente.

El artículo 1° del decreto dispuso: "Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: "Aceite de Oliva", Extra Virgen, prensado en frío, marca: Sabores de Arauco, RNPA N° 12003143, RNE N° 12000146, dirección: 25 de Mayo 364, Aimogasta- La Rioja, por las razones expuestas en el Considerando".