En la charla con la prensa en Cachi (Salta), Mauricio Macri confirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se va a firmar "en pocos días" y aseguró que este crédito stand by "permitirá a Argentina seguir creciendo "y fortalecerse cada vez más", porque a su juicio, "siete trimestres de crecimiento son nada" y se necesita más.



El Presidente señaló que "la confianza es fundamental. Por eso fuimos al FMI para tener acompañamiento a las necesidades financieras que solidifiquen el crecimiento de siete trimestres y lo continúen por muchos años".



"Para eso tenemos que trabajar juntos para acordar el Presupuesto 2019", agregó.



"Tenemos una dependencia importante del mundo por lo cual no podemos dar mensajes contradictorios. O entendimos cuál es el camino o no lo entendimos. Cambiemos lo entendió. Y vamos a demostrar que esto fue una recaída, un lapsus, una contradicción. Y que vamos a seguir construyendo confianza con el mundo y entre nosotros", sostuvo.



Además, se refirió al déficit fiscal y la excesiva carga impositiva, observando que "tenemos que ir a un Estado que gaste lo mismo que pagamos de impuestos, no mucho más. Y que no nos pida más impuestos, necesitamos bajarlos porque los argentinos están agobiados de la cantidad de impuestos. Hay mucha tarea por delante. Lo hemos hecho en el pasado y espero que en el futuro podamos encontrar puntos de encuentros".



En ese sentido confió en retomar el diálogo porque "hay mucha tarea por delante, lo hemos hecho en el pasado y espero que volvamos a hacerlo en el futuro para encontrar puntos de acuerdo".



Macri sostuvo también que "es importante que la CGT se sume a eso" y señaló que la central obrera "tiene que pensar, si hace un paro, qué cambia el día después, nada".



Por otra parte, Macri hizo una apelación a la dirigencia política en el sentido de que "hay que trabajar por la gente" luego de advertir que observa a muchos dirigentes "excitados por las elecciones de 2019" y reiteró su rechazo a que se vote cada dos años. Dijo que cuando en la política se instala "un clima electoral permanentemente estamos olvidándonos de la tarea principal, que es ocuparnos de resolver los problemas de la gente".