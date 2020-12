El Gobierno de la provincia de Buenos Aires busca incentivar a los bonaerenses a realizar un "autoaislamiento de diez días" antes de las Fiestas de Navidad y Fin de Año como una medida para evitar contagios por coronavirus y cuidar a las personas de riesgo dentro de las familias.



Así lo adelantaron tanto el gobernador Axel Kicillof como su viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.



"Lo que estamos proponiendo es un autoaislamiento, un autocuidado de diez días, si uno sabe que se va a encontrar con una persona de riesgo, esos diez días antes (de la reunión) hacer lo posible de no encontrarse con más gente para tratar de ser uno un menor factor de riesgo para su familia", aseguró Kreplak.



El lunes, el gobernador había dicho que, "si uno ya sabe que se va a reunir con parientes de más de 60 años, que es población de riesgo, que los catorce días previos evite tener todo tipo de reuniones como para no contagiarse"



"Una suerte de cuarentena previa que nos permita llegar sanos a Navidad y Año Nuevo", planteó el mandatario provincial.



En declaraciones a C5N, Kicillof señaló que esta "cuarentena" es una medida más que se agrega a las recomendaciones para las fiestas, como no hacer reuniones multitudinarias, festejar en lugares abiertos y no compartir ni platos, vasos o cubiertos.

Al hablar por la radio online FutuRöck, Kreplak recordó que ,a pesar de que la provincia lleva "catorce semanas de descenso" en el número de contagios diarios de coronavirus, de todos modos continúa la "circulación comunitaria".



En ese sentido, aseguró que le preocupa no sólo la llegada de una eventual "segunda ola", como ocurre en Europa, sino también el aumento de los casos en los países limítrofes.



Kicillof había planteado el lunes que "son importante esos 14 días previos para tener Fiestas cuidadas y seguras", de manera tal de "no ir contagiado y que se produzca una tragedia, como ya pasó con ese 'baby shower' en Necochea", en referencia a un hecho ocurrido en la primera etapa de la llegada de la pandemia al país, cuando se produjo un brote de la enfermedad en esa ciudad bonaerense tras una reunión a la que había concurrido una persona contagiada.



Además del autoaislamiento, Kreplak pidió restringir las reuniones al núcleo más cercano: "No es un verano para fiestas este; es más para compartir íntimamente".



También, advirtió sobre un relajamiento en las medidas de cuidado al plantear que "preocupa la relajación porque hay un mensaje de pospandemia que no es real".