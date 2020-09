Pese al anuncio del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de un incremento salarial para los efectivos de la Policía, cientos de efectivos permanecían ayer por la tarde concentrados en las puertas de la Jefatura Departamental La Matanza en demanda de definiciones sobre el porcentaje de ese aumento.



La presencia de efectivos en el predio conocido como Puente 12 fue creciendo con el correr del día, algunos de ellos con uniforme; otros de franco y de civil, y la mayoría acompañados por familiares y junto a móviles policiales cuyas sirenas hicieron oír en señal de protesta.



En esa misma sede policial habían comenzado el lunes por la noche las protestas, junto con otros puntos del territorio bonaerense, y allí tuvo lugar ayer por la mañana una conferencia de prensa que encabezó Berni, quien anunció que habrá "una mejora salarial importante" para la policía, aunque sin dar porcentajes.



"Yo estoy laburando, me interesa igual que a todos un aumento, pero no es el momento y la forma. No lo voy a alentar. Estamos en pandemia (por el coronavirus), el país no recauda nada. No se nos cortó el sueldo. Otros tienen sus comercios parados. Pero nuestro rubro sigue trabajando. Hay que ser solidario. Te encontrás con un gobierno que recién empieza. Parece una canallada", dice un histórico joven pero de alto rango en un área estratégica. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, planteó que no hay "vinculaciones políticas" en las manifestaciones en reclamo de aumentos e insumos para prevenir contagios de coronavirus.

Bullrich, internada

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quedó nuevamente internada tras haber sido diagnosticada con coronavirus la semana pasada. Es una de las principales críticas de la cuarentena que aplicó el gobierno de Alberto Fernández.