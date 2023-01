Organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizaron ayer una protesta frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde solicitaron una audiencia con la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, en el marco de una jornada nacional en varios puntos del país.

La manifestación frente a Desarrollo Social comenzó a las 14 en reclamo de la reincorporación de "160.000 familias" que fueron desafectadas de los alcances del Programa Potenciar Trabajo.

La medida afectará a los beneficiarios "que no validaron sus datos de forma virtual" y explicaron, que no pudieron completar el trámite, porque hay "muchísima gente que no tiene luz y se encuentra alejada de la virtualidad".