En el último minuto de este domingo terminó el lapso de 9 días de confinamiento estricto dictado por el Gobierno nacional y al que adhirió San Juan, en medio de la segunda ola de coronavirus. A partir de hoy, las provincias definieron nuevas normativas.

Las siguientes son las restricciones que rigen a partir de este lunes en cada provincia:

- Provincia de Buenos Aires:

Se mantiene la prohibición de circular entre las 20 de cada día y las 6 de la mañana, con excepción de los trabajadores esenciales. Se mantienen cerrados los centros comerciales y shoppings, y los locales comerciales entre las 19 y las 6 del día siguiente.

Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) deben cerrar entre las 19 y las 6 del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía. Entre las 6 y las 19 solo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre. Se mantiene prohibición de práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre. Se mantienen cerrados clubes, gimnasios y otros establecimientos afines.



Sigue suspendida la presencialidad en las aulas y las clases deben ser virtuales. Queda exceptuada de la suspensión de las clases presenciales, la escolaridad de estudiantes de la modalidad de educación especial, en acuerdo con sus familias.



- Ciudad de Buenos Aires:



Retorna la presencialidad en los niveles inicial y primaria.



La circulación general estará restringida de 20 a 6, los bares y restaurantes podrán trabajar en espacio al aire libre hasta cuatro personas por mesa y hasta las 19, para después poder brindar servicio a través de delivery o take away.



Además, los comercios esenciales trabajarán hasta 19, se habilitará la industria y la construcción, aunque en el caso de obras de más 1.500 metros cuadrados la empresa deberá garantizar el traslado de sus trabajadores para liberar el transporte público para el personal esencial.



Volverán los deportes y ceremonia religiosas hasta 10 personas, en ambos casos al aire libre, mientras que las actividades profesionales de oficina seguirán con trabajo remoto.

- Córdoba:

Las clases en Córdoba se reanudarán en forma parcial con el formato de presencialidad alternada, a excepción del nivel secundario en poblaciones de más de 30 mil habitantes y sus áreas de influencia. También se retomarán las actividades no esenciales, con reapertura de comercios, bares y restaurantes con horarios reducidos, y la circulación estará permitida hasta las 19.



- Santa Fe:



La actividad comercial e industrial tendrá una apertura parcial. El dictado de clases será virtual y a distancia, y los docentes podrán asistir al establecimiento para dar las clases virtuales o acompañar la entrega de materiales.



La prohibición para circular en automóviles o motocicletas seguirá vigente todos los días de la semana entre las 18 y las 6, siempre que no realicen actividades autorizadas, como ir a trabajar.



A su vez, continúa suspendida toda actividad en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines, salvo locales que tengan ingresos y egresos exteriores independientes.



Tampoco estarán permitidas todas las reuniones sociales y familiares, ya sean en ambientes cerrados o en lugares al aire libre.



- Neuquén:



Continuará restringida la circulación entre las 18 y las 6 y se mantendrá la suspensión de clases presenciales, entre otras medidas para mitigar la pandemia de coronavirus.



Los locales comerciales de todos los rubros podrán funcionar entre las 6 y las 18 de acuerdo a protocolos aprobados, con aforo reducido al 30%.



Asimismo, deberán priorizar las modalidades de venta en puerta o a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.



Los locales gastronómicos podrán atender clientes únicamente en espacios habilitados al aire libre entre las 6 y las 18, mientras que las modalidades de delivery y take away de cercanía estarán autorizadas hasta las 23.



Las farmacias y estaciones de servicio podrán seguir funcionando durante las 24 horas.



El personal de obras privadas, de servicios en casas particulares y de estudios de diversas profesiones liberales, podrán circular desde y hacia sus lugares de trabajo entre las 6 y las 18, sin uso de transporte público de pasajeros.



Continuarán suspendidas temporalmente las reuniones sociales en domicilios particulares, en espacios públicos al aire de libre y la presencialidad educativa en los distintos niveles y modalidades.



También seguirán suspendidas las competencias deportivas en espacios cerrados o al aire libre, la actividad de clubes deportivos y cualquier otra actividad deportiva de carácter grupal o que suponga aglomeración de personas.



Además, se mantendrá la suspensión de la actividad de salas teatrales, cines, museos, casinos, salas de juego y discotecas. Tampoco podrán realizarse actividades religiosas presenciales en espacios cerrados o abiertos, en iglesias, templos y otros lugares de culto.



- Río Negro:

La restricción de circulación comenzará a las 20. Luego de ese horario solo podrán circular quienes tengan una reserva en un local gastronómico o un ticket de haber consumido.



El ingreso a locales gastronómicos estará permitido hasta las 23 y se podrá permanecer en ellos hasta las 0 horas, cuando habrá que retirarse y regresar al domicilio.



Luego de las 0 horas nadie está habilitado a circular por las calles, salvo los trabajadores esenciales.



Por otra parte, Educación Inicial retomará sus actividades sólo en algunas localidades, que estarán detalladas en una resolución a publicarse en las próximas horas.



En el caso de los jardines maternales, las actividades se retomarán a partir del lunes en todas las localidades con excepción de los que dependen del Ministerio de Educación de la provincia.

- Salta:



Las medidas que regirán son la circulación restringida entre las 23 y las 6; el funcionamiento de todas las actividades hasta las 22; y los centros comerciales, galerías y supermercados funcionarán según la terminación del DNI.



Además, el domingo se suspenderán las actividades comerciales, y las gastronómicas serán solo por modalidad delivery; los salones de eventos, incluidos peloteros y lugares de juegos, quedarán suspendidos; se permitirá la realización de ceremonias religiosas de todos los credos, con el cumplimiento de los protocolos; y se regresará a la presencialidad en las escuelas.



A la vez, el sector público retornará a la absoluta presencialidad mediante turnos y burbujas; los deportes en lugares cerrados, hasta 10 personas, y continuará prohibida la apertura de buffet, la realización de "tercer tiempo" y la presencia de público.



Asimismo, los casinos y bingos quedarán suspendidos; cada municipio deberá controlar la realización de ferias barriales, pudiendo suspenderlas; y no se requerirá permiso de circulación, entre otras medidas.



- Mendoza:



Clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario, y circulación restringida a partir de las 23.30 y las 5.30, seguirán suspendidas las reuniones familiares y sociales en casas particulares y espacios públicos y se mantendrán las compras en comercios según la terminación del DNI.



Las reservas en restaurantes también serán por terminación del DNI y podrán estar habilitados hasta el 50% de su ocupación con hasta seis personas por cada mesa.



Por otra parte, entre otra medidas, las actividades deportivas se podrán realizar en espacios cerrados con buena ventilación y sin la presencia de público.



- Corrientes:



Se extenderán por la próxima semana las medidas de restricción a la circulación que rigen en 14 localidades de la provincia que se encuentran en fases 2 y 3 por la incidencia del coronavirus. Las medidas comprenden la suspensión de clases presenciales en todos los niveles, el cierre comercial obligatorio a las 21, así como la prohibición de circular por la vía pública desde las 00 hasta las 7 a excepción de los trabajadores esenciales y quienes acudan a emergencias.



Asimismo, están prohibidas las reuniones sociales y familiares, las actividades deportivas y culturales, así como la permanencia de personas después de las 21 en espacios públicos, los que son desalojados por las autoridades, en tanto que las reuniones de culto están permitidas solamente con hasta 20 personas, los domingos y al aire libre.



- Formosa:



El gobierno provincial anunció que decidió extender las medidas sanitarias estrictas dispuestas por la normativa nacional hasta el 6 de junio inclusive.



- Tierra del Fuego:



Vuelven a la presencialidad administrada en las clases de todos los niveles y modalidades que lo tenían establecido.



Los comercios podrán extender el horario hasta las 20. Se extiende el horario de los repartidores y delivery hasta las 23. De esta manera la circulación dentro de las ciudades será hasta las 20.



- Chubut:



No habrá clases presenciales. Solamente podrán dictarse clases de forma presencial en las escuelas rurales o de localidades chicas. Además, se decidió suspender la presencialidad en la administración pública.



Se suspenden las actividades deportivas grupales y de contacto y la actividad presencial en la administración pública provincial.



- Chaco:



Se extienden las medidas de restricciones a la circulación hasta el 9 de junio.



- La Pampa:



No habrá clases presenciales. La circulación estará restringida entre las 18 y las 6, excepto para esenciales.



Seguirán suspendidas las actividades de permanencia y reuniones sociales en domicilios particulares y espacios públicos, también los deportes en lugares cerrados y las prácticas grupales al aire libre. Se suspende todo tipo de actividad cultural, turística, recreativa y religiosa. Los comercios y locales gastronómicos podrán abrir entre las 18 y las 6 de la mañana, mientras que la modalidad de reparto podrá realizarse hasta las 23.



- San Juan:



Queda restringida la circulación de 00:00 a 06:00, se suspenden las actividades presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades y el transporte público queda habilitado sólo para pasajeros sentados.



Los comercios y shoppings funcionarán de 9 a 20. Los comercios gastronómicos funcionarán de 7 a 23 con una ocupación del 30%. Siguen suspendidas las reuniones sociales.



- San Luis



Se puede circular desde las 6:00 hasta las 20:00, las actividades comerciales y de servicios están autorizadas de 6:00 a 19:00 y el dictado de clases continuará en modalidad virtual.



- Santa Cruz:



En las localidad de alto riesgo, el funcionamiento de las actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios será hasta las 23:00 horas.



Se restringe de manera estricta la circulación de personas entre la 01:00 a las 07:00 horas, con excepción de aquellos trabajadores afectados a actividades y servicios esenciales y/o personas autorizadas.



Las actividades recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados deberán respetar un aforo de hasta el treinta por ciento de su capacidad. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte donde participen más de diez personas.



- Tucumán:



La educación será virtual en la provincia durante la próxima semana. Los bares y restaurantes volverán a atender a clientes dentro de las instalaciones, respetando el límite de aforo de hasta el 30%.



Continuarán suspendidas las actividades deportivas recreativas en espacios cerrados. Se mantendrá la prohibición para encuentros sociales en domicilios particulares y volverán a habilitar el paso para el tránsito interjurisdiccional.



- La Rioja:



La actividad comercial estará habilitada con la modalidad que tenía y la circulación estará prohibida entre las 23 y las 6.



- Misiones:



Los comercios allí podrán funcionar de 6 a 21 de lunes a sábados, y los domingos y feriados de 6 a 13. Para los comercios de proximidad del rubro alimenticio el horario será de lunes a domingos de 6 a 22. El sector gastronómico podrá abrir hasta la 1, con limitación del 50% de la capacidad permitida según superficie del local.



- Jujuy:



Se retoman las medidas vigentes antes del DNU nacional.







- Entre Ríos:



En el área metropolitana integrada por Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde, definida en alarma epidemiológica, las clases continuarán esta semana en formato virtual para todos los niveles. La circulación de personas estará habilitada entre las 6 y las 20 horas, el comercio podrá funcionar hasta la hora 19; la gastronomía estará habilitada desde las 6 hasta las 19 con un aforo del 30% y la modalidad delivery y take away hasta las 23.



Los clubes y gimnasios no podrán funcionar durante esta semana, los deportes grupales de contacto no se podrán realizar; y las reuniones sociales y familiares continúan suspendidas en lugares cerrados y al aire libre.



- Santiago del Estero:



En las zonas de riesgo, se mantiene la suspensión de actividades sociales en domicilios particulares, así como las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas.



También la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 y se prohíbe la circulación entre las 00.00 y las 06.00 de la mañana de cada día.



- Catamarca:



Se extienden hasta el 30 de junio de los requisitos de ingreso al territorio. Está previsto que el gobierno provincial prorrogue el confinamiento estricto.

