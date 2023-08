Argentina, casi sin recursos propios, debió acudir ayer a un inédito préstamo por parte de Qatar para afrontar un vencimiento de deuda por unos 750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así evitar entrar en default con el organismo multilateral de crédito.

De esta manera, el Ministerio de Economía vuelve a cumplir con los pagos al Fondo por segunda vez en una semana sin tocar un solo dólar del Banco Central que con las reservas en rojo enfrentando un alza imparable del dólar blue que ayer cerró a $574.

Al filo de un vencimiento de intereses de ayer con el Fondo, Argentina selló un acuerdo de facilidades extendidas con Qatar por el que el país árabe le presta 580 millones de derechos especiales de giro (DEGS, valor de contabilidad para las reservas internacionales que aplica el FMI), equivalentes a unos 775 millones de dólares.

'Por primera vez en la historia, Qatar realiza una operación de crédito con Argentina. Qatar presta los DEGS para que Argentina le pague al FMI sin tocar sus reservas', informaron fuentes del Gobierno argentino. Mientras, distintos funcionarios elogiaron la negociación que llevó a cabo el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, por su 'coraje y la capacidad de gestión' para pagar compromisos de la deuda sin afectar las reservas. También subrayaron que este acuerdo 'lo negoció Massa directamente con el equipo económico de Qatar en el más absoluto hermetismo'.

El lunes último, el jefe del Palacio de Hacienda había anunciado bien temprano el pago al FMI de vencimientos por US$ 2.700 millones 'sin usar un solo dólar de sus reservas'. Para ello, se utilizaron US$ 1.000 millones aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y el equivalente en yuanes a US$ 1.700 millones, luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap acordado con la Argentina.

En el caso del pago de ayer, el préstamo forma parte del Acuerdo de Facilidad que Massa negoció con Qatar, a partir del cual este país le presta a la Argentina 580 millones de Derechos especiales de Giro (DEG), equivalentes a U$S 775 millones. El acuerdo establece que el préstamo se hace a la tasa interés variable del FMI aplicable a los DEG, actualmente en 4,033% anual, sin sobretasa adicional ni comisión de ningún tipo para Qatar. Además, precisa que el objetivo del acuerdo es fondear el pago del vencimiento de ayer de la Argentina con el Fondo por cargos y sobrecargos. También, puntualiza que este préstamo se deberá devolver con el desembolso del FMI una vez que el Directorio Ejecutivo del organismo apruebe las revisiones quinta y sexta del acuerdo con la Argentina, previsto para la segunda quincena de este mes.

Por su parte, el Gobierno publicó ayer mismo un suplemento de la edición del Boletín Oficial con el Decreto 404/2023, que aprueba el Modelo de Acuerdo de Facilidad a celebrarse con Qatar. El mismo destaca que 'en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) suscripto entre la Argentina y el FMI, las autoridades argentinas y el personal técnico del Fondo llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisión, encontrándose sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo'. Asimismo, subraya que 'una vez completadas dichas revisiones, la Argentina tendrá acceso a una suma aproximada de US$ 7.500 millones'.

Compras del Central

El Banco Central compró ayer US$168 millones en el mercado único y libre de cambios, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por US$157 millones. De esta forma, la entidad monetaria sumó casi US$1.300 millones a las reservas en dos semanas.

Anuncio de sumas fijas y jubilaciones

Sergio Massa, adelantó ayer que tras las PASO "habrá anuncios" referidos a mejoras en el ingreso de los trabajadores y jubilados, iniciativas que nos se pueden presentar ahora por la veda que rige hasta el 13 de agosto. 'En el corto plazo hay tres cosas centrales. Una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos; resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos; y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados', dijo Massa.

El precandidato a Presidente por UxP afirmó además que habrá 'un seguimiento más firme' del mercado cambiario.