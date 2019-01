Sin pistas sobre el vice. Macri se refirió también a su intención de ir por la reelección, y evitó hablar de su compañero de fórmula. "No debatimos el tema, todavía hay tiempo.

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que su obsesión "es lograr que la Argentina se ponga en marcha otra vez, que empecemos a crecer, que baje la inflación, que volvamos a generar empleo y reducir la pobreza, que es el principal compromiso que sigo teniendo como Presidente, más allá del retroceso que hemos tenido con todas las tormentas del 2018".



En un reportaje de Radio LU5AM 600, de Neuquén, Macri admitió que "con el aumento de la inflación, lo que habíamos conquistado, como la disminución de la pobreza, volvimos para atrás, pero seguimos en el mismo compromiso". Agregó que esperaba, "sin hacer pronósticos, que este año la Argentina lentamente vuelva a crecer de la mano del turismo, del agro, de la minería, de la energía, de la exportación de servicios con valor agregado, de las exportaciones industriales, que todas están creciendo".



Sobre la crisis del año que terminó, Macri explicó que "pasaron dos cosas simultáneamente que fueron muy graves": la sequía, que afectó la exportación de granos y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que dejó sin financiamiento a los mercados emergentes, entre ellos la Argentina, que de 30 mil millones de financiación, bajó a 7 mil millones en 2018, "con lo cual la Argentina se quedó sin crédito".



"La crisis nos obligó a que todo el mundo se siente alrededor de una mesa y acepte por primera vez en muchos, muchos años, tener un presupuesto equilibrado, primario", dijo Macri y lamentó que se haya agregado el impuesto a la exportación dada la emergencia.



Estos dos problemas se dieron en un contexto de "una Argentina que venía arrastrando, hace 70 años y especialmente en los últimos 15, un Estado que gastaba mucho más de lo que correspondía a nivel nacional, provincial y municipal, y también los Congresos y la Justicia", dijo.



"Hoy, todos entendemos -agregó- que no le podemos pedir más impuestos a la gente, que tenemos que bajarlos porque son demasiados altos y que tenemos que aprender a administrar mejor". "Ese debate comenzó en la Argentina, por eso creo que fue un mal año, pero en el fondo tal vez crecimos mucho más como sociedad en el 2018, porque comprendimos, entendimos, aceptamos realidades", ya que veníamos de creer, dijo, que "se puede vivir gastando eternamente más de lo que uno tiene, que se puede vivir gratis, que la plata de algún lugar sale. Y eso es mentira", reflexionó.



Sobre el viaje que realizará en los próximos días a Santa Cruz, Macri dijo que es una provincia "muy castigada. No es casualidad, tenía fuertes desequilibrios; un Estado que gastaba muchísimo más de lo que tenía, eso trajo una crisis interna muy grande, de la cual lentamente están empezando a salir. Pero como todo el país también es una provincia con enorme potencialidad, tiene gran fuerza con la pesca, con la minería, con la energía, también el turismo. Todas las provincias argentinas tienen fortalezas que no han sido aprovechadas en el pasado y que tenemos que lograr ponerlas en valor".



En otro orden Macri habló de la reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta, en Neuquén, a la que calificó como "la joya que puede darle energía no solo al país sino a toda la región. Ya estamos exportando en este verano a Chile, estamos rumbo a exportarle al mundo entero si Dios quiere, no sólo gas sino petróleo". Y resaltó que Vaca Muerta generará "más de medio millón de puestos de trabajo mayoritariamente en Neuquén pero también en el resto del país de industrias.

No superó la derrota de Boca ante River



Mauricio Macri reconoció ayer que no superó aún el logro de River Plate con la obtención de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, el club de sus amores, en diciembre pasado, mediante una Superfinal histórica. "Calculo que para algunos habrá pasado y para otros está pasando. A otros no nos pasará nunca. Depende de cada uno, pero claramente era una final especial, la ganó River y eso va a estar siempre en la historia", manifestó Macri. La Superfinal de la Libertadores se realizó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, a raíz de los incidentes generados en la previa de la revancha en el Monumental, y finalizó 3-1 a favor de River con goles de Lucas Pratto, el colombiano Juan Fernando Quintero y Gonzalo "Pity" Martínez en un partido inolvidable que significó su cuarta conquista en el máximo certamen continental.



Pechi, el candidato



El Presidente confirmó que es "casi seguro" que el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga será el candidato de Cambiemos para la gobernación, pero aclaró que también tiene "una muy buena relación con el gobernador, Omar Gutiérrez".