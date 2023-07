Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que estaba desaparecido desde el jueves y que fue hallado asesinado este domingo en la ciudad cordobesa de Laboulaye, murió tras recibir más de 10 golpes en la cabeza. Así lo reveló el informe preliminar de la autopsia que fue realizada en las últimas horas en la morgue de la localidad de Río Cuarto. El supuesto culpable del crimen, amigo de la víctima, fue trasladado a un instituto de menores.

La operación de autopsia fue realizada este lunes por la forense Ana Laura Peiovich. Los resultados son escalofriantes: Joaquín falleció a causa de un traumatismo de cráneo y sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza, según informó la agencia de noticias Télam.

El presunto responsable del crimen, un amigo de la víctima y de la misma edad, fue alojado en un centro penal juvenil de la capital cordobesa, donde será sometido a estudios de diagnóstico psicosociales y ambientales. El traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó “para su resguardo”, informó el Poder Judicial provincial mediante un comunicado.

La decisión fue tomada por el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Moro, quien antes tomó contacto con el adolescente y con sus padres.

La información judicial indica que “se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años” en la muerte de Joaquín y añade que “el adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba”, donde en las próximas horas se llevarán a cabo estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales.

Desde el juzgado se precisó que, en la situación de adolescente no punible, está interviniendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), mientras que en la autopsia al cuerpo de la víctima trabajaron especialistas del Cuerpo Médico Forense de Río Cuarto.

“Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención”, dijo esta mañana entre lágrimas Mariela Flores, madre del adolescente asesinado, quien al igual que su esposo, Martín Sperani, apuntó a ese adolescente como el autor del crimen de su hijo.

Por su parte, el intendente de Laboulaye, César Abdala, dijo a la emisora local LV3 que el chico aprehendido “se desmoronó y confesó” el crimen de Sperani, quien era buscado desde el pasado jueves, cuando no entró al colegio al que asistía, y su cuerpo fue hallado tres días después en una vivienda deshabitada, a pocos metros del establecimiento educativo.

El funcionario municipal manifestó que pudo acceder a esos datos de fuentes vinculadas a la investigación, quienes le detallaron que el sospechoso “tenía el celular de su amigo y no pudo explicar por qué”.

Abdala agregó que en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se ve que Joaquín y el otro chico “no ingresan a la escuela”, y que “se los ve caminando alegres por la vereda de la escuela, sin estrés, sin sospechas de lo que podía ocurrir”.

Habló el padre

Martín Sperani, el padre de la víctima, dijo que “no hay palabras” para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado “era uno más de la familia”, y sus padres “también”.

“No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”, sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.

Martín Sperani contó que los chicos “se hicieron amigos en tercer grado de primaria” y que “nunca hubo un episodio de violencia”.

En tanto, la mamá de Joaquín se refirió a las pruebas que incriminan el adolescente acusado y aseguró que “todo indica que fue él quien lo mató”. En ese sentido, la mujer reiteró en declaraciones a radio Continental que el acusado “confesó a la Justicia que había asesinado a Joaquín” y agregó: “Dijo que lo mató con un golpe en la cabeza”.

Más tarde, en declaraciones al canal C5N, la mujer explicó que no sabe si el chico actuó solo “o hay alguien más por la forma de cómo fue golpeado Joaquín”.

Y, al recordar la búsqueda de su hijo realizada en los últimos días, expresó: “Este psicópata lo que hacía era embarrar la cancha para no llegar al cuerpo de Joaquín. Es un cínico. Yo quiero cadena perpetua, a mí no me interesa que tenga 14 años”.

Marcela aseguró que su hijo “era bueno, un chico sin maldad, dócil, un amor de persona”. Además, dijo que hace “responsable a la escuela” por no haberles avisado que Joaquín no había llegado a clase a pesar de que su bicicleta estaba en el ingreso al establecimiento.

Finalmente, la mujer contó que en las imágenes incorporadas a la causa se ve a su hijo y al otro chico caminar rodeando la escuela y luego se ve regresar solo al otro adolescente “apurado”.

“El comisario dice que volvió porque se le hacía la hora del colegio. Se ve que se le cayó el teléfono, él volvió al colegio normal con el teléfono de mi hijo. Es un cínico, un psicópata de 14 años. Resulta que este psicópata a metros de la escuela había dejado el cuerpo de su amigo”, expresó.

Joaquín era intensamente buscado desde el jueves 29 de junio a la tarde, cuando se ausentó del colegio IPEM Nº 278 “Malvinas Argentinas” donde cursaba sus estudios secundarios. Su cuerpo apareció este domingo en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a unos 100 metros de la escuela.

